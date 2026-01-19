سناتور أميركي: واشنطن تخوض "حربًا نشطة" للسيطرة على نفط فنزويلا

قال السناتور الأميركي عن في حديث لقناة NBC إن في حالة حرب نشطة مع للسيطرة على نفطها.





وقال السناتور خلال المقابلة التي أُجريت : "هذا فعل حرب.. يهدف إلى الاستمرار في الحصول على نفطهم، إنه حرب مستمرة من أجل توزيع هذا .. ما زلت آمل أن تحل الأزمة، لكننا لا نزال في حالة حرب نشطة مع فنزويلا".





وأضاف راند أن الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا كاملا على سواحل فنزويلا، ونشرت مئات السفن الحربية قبالة شواطئها.





يذكر أن الولايات المتحدة شنت في 3 كانون الثاني ضربة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، وأسرت رئيس البلاد وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى .





وبحسب الرواية الرسمية الأميركية، فإن وزوجته متهمان بالضلوع في "إرهاب المخدرات" ويمثلان تهديدا لأمن الولايات المتحدة.