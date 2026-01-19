تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سناتور أميركي: واشنطن تخوض "حربًا نشطة" للسيطرة على نفط فنزويلا

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1470613-639044269871094642.jpg
Doc-P-1470613-639044269871094642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال السناتور الأميركي عن ولاية كنتاكي راند بول في حديث لقناة NBC إن الولايات المتحدة في حالة حرب نشطة مع فنزويلا للسيطرة على نفطها.


وقال السناتور خلال المقابلة التي أُجريت يوم الأحد: "هذا فعل حرب.. يهدف إلى الاستمرار في الحصول على نفطهم، إنه حرب مستمرة من أجل توزيع هذا النفط.. ما زلت آمل أن تحل الأزمة، لكننا لا نزال في حالة حرب نشطة مع فنزويلا".


وأضاف راند أن الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا كاملا على سواحل فنزويلا، ونشرت مئات السفن الحربية قبالة شواطئها.


يذكر أن الولايات المتحدة شنت في 3 كانون الثاني ضربة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، وأسرت رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك.

 
وبحسب الرواية الرسمية الأميركية، فإن مادورو وزوجته متهمان بالضلوع في "إرهاب المخدرات" ويمثلان تهديدا لأمن الولايات المتحدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: نخوض حربا ضد "الإرهابيين"
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يتهم واشنطن: تريد السيطرة على احتياطيات نفط فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية تنفّذ عملية للسيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا كانت تسمى سابقا "بيلا 1"
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

ولاية كنتاكي

يوم الأحد

راند بول

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:17 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24