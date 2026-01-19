مصر تؤكد دعمها للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

التقى المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، في لقاء أكدت خلاله مصر دعمها الكامل للجنة ودورها في إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية، باعتبارها خطوة انتقالية تمهّد لعودة السلطة إلى ممارسة مسؤولياتها كاملة.



وبحسب بيان ، شدد عبد العاطي على أن هذا الدعم يأتي ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مشيدًا بالخبرات المؤسسية لأعضاء اللجنة ودورها في تعزيز الكفاءة الإدارية وسط الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.



وفي سياق المسار السياسي، أكد الوزير المصري ضرورة استكمال استحقاقات “المرحلة الثانية” من خطة الرئيس الأميركي ، بما يشمل تشكيل ونشر قوة استقرار دولية في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، وبدء خطوات إعادة الإعمار والتعافي المبكر.



وجدد عبد العاطي موقف القاهرة الرافض لأي مساعٍ لتقسيم قطاع غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الربط الجغرافي والإداري بين غزة والضفة الغربية كعنصر أساسي لأي تسوية مستدامة.



، ثمّن علي شعث الدور المصري “التاريخي والمحوري” في دعم الحقوق الفلسطينية، معتبرًا أن الموقف المصري سياسيًا وإنسانيًا يشكل “صمام أمان” للقضية، ومؤكدًا أن هذا الدعم يعكس رؤية مشتركة نحو تسوية عادلة وشاملة وفق المرجعيات الدولية. (روسيا اليوم)

