Najib Mikati
عربي-دولي

مصر تؤكد دعمها للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:07
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، في لقاء أكدت خلاله مصر دعمها الكامل للجنة ودورها في إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية، باعتبارها خطوة انتقالية تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مسؤولياتها كاملة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، شدد عبد العاطي على أن هذا الدعم يأتي ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مشيدًا بالخبرات المؤسسية لأعضاء اللجنة ودورها في تعزيز الكفاءة الإدارية وسط الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وفي سياق المسار السياسي، أكد الوزير المصري ضرورة استكمال استحقاقات “المرحلة الثانية” من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل تشكيل ونشر قوة استقرار دولية في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، وبدء خطوات إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وجدد عبد العاطي موقف القاهرة الرافض لأي مساعٍ لتقسيم قطاع غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الربط الجغرافي والإداري بين غزة والضفة الغربية كعنصر أساسي لأي تسوية مستدامة.

من جهته، ثمّن علي شعث الدور المصري “التاريخي والمحوري” في دعم الحقوق الفلسطينية، معتبرًا أن الموقف المصري سياسيًا وإنسانيًا يشكل “صمام أمان” للقضية، ومؤكدًا أن هذا الدعم يعكس رؤية مشتركة نحو تسوية عادلة وشاملة وفق المرجعيات الدولية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة ويؤكد دعم مصر الكامل للجنة وعملها
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح ترحب بتشكيل لجنة إدارة غزة وتؤكد دعمها الكامل لها
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: سيتم إنشاء أول صندوق في البنك الدولي لإعمار القطاع
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: نتوقع الدفع بلجنة إدارة غزة للعمل داخل القطاع قريبا
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
11:03 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:30 | 2026-01-19
Lebanon24
10:17 | 2026-01-19
