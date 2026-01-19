تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رجل أعمال إيراني في إسرائيل.. هذا ما يخطّط له

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:01
Doc-P-1470700-639044391224499342.png
Doc-P-1470700-639044391224499342.png photos 0
جمع المستثمر الأميركي الإيراني أمير حشمت بور ثروته عبر شركات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة، ويقول إنه بات اليوم في إسرائيل عبر شركته "NeOnc" التي تطوّر علاجًا لسرطان الدماغ يُعطى عن طريق الأنف، ضمن مسار توسع يتضمن تجارب سريرية في المنطقة.
وفي مقابلة مع مجلة "غلوبس"، تحدّث حشمت بور عن لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى فلوريدا، حيث كان حشمت بور ضيفًا أيضًا في منزل الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الصورة التي جمعته بنتنياهو أثارت ردود فعل قاسية، بينها "عشرات التهديدات بالقتل"، وأن بعض من علّقوا على الصورة اتهموه بأنه "يهودي" أو طالبوه باعتناق اليهودية، قبل أن يؤكد: "لكنني لست يهوديًا".

ويشرح حشمت بور أن الاجتماع جاء على خلفية دخول شركته إلى إسرائيل لإجراء تجارب سريرية، معتبرًا أن إسرائيل "الأكثر تقدمًا" في مجال التكنولوجيا الحيوية في الشرق الأوسط، وأن لديها "فهمًا عميقًا" للقطاع، مرجّحًا أن تسير الأمور فيها أسرع من دول أخرى، حتى مع الحديث عن إطلاق تجارب بالتوازي في الإمارات.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن علاقته بإسرائيل ليست جديدة، إذ إنه متزوج من امرأة يهودية وزار إسرائيل مرات عدة، كما نشر قبل نحو شهر صورة أخرى لاجتماع في أشدود ضم وزير الخارجية جدعون ساعر والحاخام يوشياهو يوسف بينتو، وكتب حينها أن إسرائيل "بلد جميل ونابض بالحياة" وأن تل أبيب "أكثر ازدحامًا من نيويورك"".

وتطرق حشمت بور إلى جذوره في إيران، موضحًا أنه غادر البلاد وهو في سن السادسة أو السابعة، وأن والده الذي كان رجل أعمال في شمال غرب إيران عاد في زيارة بعد سقوط الشه فاعتُقل وعُذب لعامين، قبل أن يعود منهكًا ويتوفى عن 48 عامًا. ويقول إن هذه التجربة جعلته يعتبر أن "أتباع النظام الحالي همجيون"، مضيفًا أنه "سيبذل قصارى جهده" لإسقاط الحكومة، ناقلًا عن والده قوله إن ذلك سيحدث يومًا ما وإن عليه فعل "أي شيء للمساعدة". (غلوبز)
