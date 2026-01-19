رجل أعمال إيراني في إسرائيل.. هذا ما يخطّط له

جمع المستثمر الأميركي أمير حشمت بور ثروته عبر شركات التكنولوجيا الحيوية في ، ويقول إنه بات اليوم عبر شركته "NeOnc" التي تطوّر علاجًا لسرطان الدماغ يُعطى عن طريق الأنف، ضمن مسار توسع يتضمن تجارب سريرية في المنطقة.



وفي مقابلة مع مجلة "غلوبس"، تحدّث حشمت بور عن لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى فلوريدا، حيث كان حشمت بور ضيفًا أيضًا في منزل الرئيس ، مشيرًا إلى أن الصورة التي جمعته بنتنياهو أثارت ردود فعل قاسية، بينها "عشرات التهديدات بالقتل"، وأن بعض من علّقوا على الصورة اتهموه بأنه "يهودي" أو طالبوه باعتناق اليهودية، قبل أن يؤكد: "لكنني لست يهوديًا".



ويشرح حشمت بور أن الاجتماع جاء على خلفية دخول شركته إلى لإجراء تجارب سريرية، معتبرًا أن إسرائيل "الأكثر تقدمًا" في مجال التكنولوجيا الحيوية في ، وأن لديها "فهمًا عميقًا" للقطاع، مرجّحًا أن تسير الأمور فيها أسرع من دول أخرى، حتى مع الحديث عن إطلاق تجارب بالتوازي في .



وفي سياق متصل، أشار إلى أن علاقته بإسرائيل ليست جديدة، إذ إنه متزوج من امرأة يهودية وزار إسرائيل مرات عدة، كما نشر قبل نحو شهر صورة أخرى لاجتماع في أشدود ضم جدعون ساعر والحاخام يوشياهو يوسف بينتو، وكتب حينها أن إسرائيل "بلد جميل ونابض بالحياة" وأن "أكثر ازدحامًا من نيويورك"".



وتطرق حشمت بور إلى جذوره في ، موضحًا أنه غادر البلاد وهو في سن السادسة أو السابعة، وأن والده الذي كان رجل أعمال في شمال غرب إيران عاد في زيارة بعد سقوط الشه فاعتُقل وعُذب لعامين، قبل أن يعود منهكًا ويتوفى عن 48 عامًا. ويقول إن هذه التجربة جعلته يعتبر أن "أتباع النظام الحالي همجيون"، مضيفًا أنه "سيبذل قصارى جهده" لإسقاط الحكومة، ناقلًا عن والده قوله إن ذلك سيحدث يومًا ما وإن عليه فعل "أي شيء للمساعدة". (غلوبز)

