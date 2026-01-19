صور ضباط مصريين في مقر أميركي بإسرائيل تثير الجدل.. إليكم التفاصيل

ويضم هذا المقر حالياً ممثلين عسكريين من ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.ووفق تقرير لقناة i24news الإخبارية ، يأتي هذا التوثيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" الشهر الماضي، أشار إلى أن قائد الأميركية في كريات غات، الجنرال باتريك فرانك، وجّه اتهامات حادة للجانب تتعلق بمراقبة عناصر من الجيش الأميركي العاملين في المقر.وبحسب التقرير، عقد الجنرال الأميركي اجتماعاً عاجلاً مع نظيره الإسرائيلي، شدد خلاله على ضرورة وقف ما وصفه بـ"المتابعة الواسعة" للعسكريين داخل قاعدة التنسيق المدني–العسكري، قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا فوراً".وأضافت الصحيفة أن المخاوف لم تقتصر على الجانب الأميركي، إذ أعرب أفراد من طواقم وزوار يمثلون دولًا أخرى عن قلقهم من توثيق الأنشطة داخل القاعدة، ما دفع بعض الجهات إلى الامتناع عن مشاركة معلومات حساسة خشية استغلالها.، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، موضحاً في بيان أن تسجيل النقاشات التي يشارك فيها ضباط كبار يتم وفق الإجراءات المتبعة لأغراض التوثيق وضمان دقة المعلومات، مؤكداً أن هذا الإجراء يُطبّق في جميع الاجتماعات ذات الطابع العملياتي.