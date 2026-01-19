"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتبدي جاهزيتها لنقل الصلاحيات

أعلنت حركة ، اليوم الاثنين، ترحيبها بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة ، وجزمت بجاهزيتها التامة لنقل الصلاحيات، والبدء فوراً في إجراءات التسليم والاستلام؛ تأكيداً على استمرار العمل المؤسسي وتدفق الخدمات.



وكشف الحكومي في غزة أن هذه الخطوة تتزامن مع التطورات السياسية الجارية والانتقال إلى "المرحلة الثانية". وأوضح أن اللجنة تستهدف معالجة الأوضاع الإدارية والخدمية، بالتوازي مع الإصرار على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين وتحسين الواقع الإنساني.



وتعهد البيان بأن تواصل المؤسسات والدوائر الحكومية أداء مهامها بانتظام خلال الفترة الانتقالية، مع الالتزام بحماية حقوق المواطنين وموظفي القطاع العام. كما أشار إلى أن الموظفين يستعدون للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية بما يحقق الاستقرار المؤسسي.



وطالب بأن تجري عملية تحت مظلة الحقوق الوطنية والسيادة ، بما يُمكن السكان من استعادة حياتهم. وجددت الحركة تمسكها بانتزاع حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها وتكريس وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي ترتيبات تؤدي إلى تقسيم الضفة وغزة.



واختتم البيان بتأكيده أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز والتماسك الداخلي لمواجهة التحديات القائمة.

