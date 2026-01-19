تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

"حماس" ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتبدي جاهزيتها لنقل الصلاحيات

Lebanon 24
19-01-2026 | 11:40
حماس ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتبدي جاهزيتها لنقل الصلاحيات
حماس ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتبدي جاهزيتها لنقل الصلاحيات photos 0
أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، ترحيبها بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة، وجزمت بجاهزيتها التامة لنقل الصلاحيات، والبدء فوراً في إجراءات التسليم والاستلام؛ تأكيداً على استمرار العمل المؤسسي وتدفق الخدمات.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه الخطوة تتزامن مع التطورات السياسية الجارية والانتقال إلى "المرحلة الثانية". وأوضح أن اللجنة تستهدف معالجة الأوضاع الإدارية والخدمية، بالتوازي مع الإصرار على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين وتحسين الواقع الإنساني.

وتعهد البيان بأن تواصل المؤسسات والدوائر الحكومية أداء مهامها بانتظام خلال الفترة الانتقالية، مع الالتزام بحماية حقوق المواطنين وموظفي القطاع العام. كما أشار إلى أن الموظفين يستعدون للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية بما يحقق الاستقرار المؤسسي.

وطالب بأن تجري عملية إعادة الإعمار تحت مظلة الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، بما يُمكن السكان من استعادة حياتهم. وجددت الحركة تمسكها بانتزاع حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتكريس وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي ترتيبات تؤدي إلى تقسيم الضفة وغزة.

واختتم البيان بتأكيده أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي لمواجهة التحديات القائمة.
المكتب الإعلامي

الوحدة الوطنية

اللجنة الوطني

إعادة الإعمار

الفلسطينية

قطاع غزة

فلسطين

التزام

