مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـالعفو المشروط للمحتجين

أعلن أحمد رضا رادان اليوم الاثنين عن منح المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة مهلة أقصاها ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من تخفيف .

ووصف رادان في تصريحات للتلفزيون الرسمي الشبان الذين تورطوا من دون قصد في "أعمال الشغب" بأنهم أفراد غُرّر بهم وليسوا جنوداً أعداء، مؤكداً أنهم سيعاملون بتساهل من قبل نظام الجمهورية في حال التزموا بالمدة المحددة.



وتأتي هذه الخطوة عقب الحراك الذي اندلع في 28 كانون الأول الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية قبل أن يتحول إلى تظاهرات سياسية مناهضة للسلطة، في أكبر تحدٍ يواجه القيادة الإيرانية منذ احتجاجات أواخر عام 2022 التي تفجرت إثر وفاة مهسا أميني.

وأكد مسؤولون حكوميون عودة الهدوء وتراجع زخم الاحتجاجات، تواصل وإسرائيل بتأجيج التوتر وتحريف المطالب المعيشية.



وفيما يتعلق بحصيلة التوقيفات، تسود حالة من التضارب في الأرقام بين الرواية الرسمية والحقوقية، فبينما نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم توقيف زهاء 3 آلاف شخص، تُقدر منظمات حقوقية أن العدد الفعلي للمعتقلين قد يصل إلى 20 ألف شخص، مشددة على أن السلطات لا تزال تخفي الحجم الحقيقي لحملة الاعتقالات التي طالت المحتجين.