تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـ"العفو المشروط" للمحتجين

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:32
A-
A+
مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـالعفو المشروط للمحتجين
مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـالعفو المشروط للمحتجين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان اليوم الاثنين عن منح المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة مهلة أقصاها ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من تخفيف العقوبات.
 
 ووصف رادان في تصريحات للتلفزيون الرسمي الشبان الذين تورطوا من دون قصد في "أعمال الشغب" بأنهم أفراد غُرّر بهم وليسوا جنوداً أعداء، مؤكداً أنهم سيعاملون بتساهل من قبل نظام الجمهورية في حال التزموا بالمدة المحددة.

وتأتي هذه الخطوة عقب الحراك الذي اندلع في 28 كانون الأول الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية قبل أن يتحول إلى تظاهرات سياسية مناهضة للسلطة، في أكبر تحدٍ يواجه القيادة الإيرانية منذ احتجاجات أواخر عام 2022 التي تفجرت إثر وفاة مهسا أميني.
 
وأكد مسؤولون حكوميون عودة الهدوء وتراجع زخم الاحتجاجات، تواصل طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج التوتر وتحريف المطالب المعيشية.

وفيما يتعلق بحصيلة التوقيفات، تسود حالة من التضارب في الأرقام بين الرواية الرسمية والحقوقية، فبينما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم توقيف زهاء 3 آلاف شخص، تُقدر منظمات حقوقية أن العدد الفعلي للمعتقلين قد يصل إلى 20 ألف شخص، مشددة على أن السلطات لا تزال تخفي الحجم الحقيقي لحملة الاعتقالات التي طالت المحتجين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت: انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز الآن حاجز 72 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تُلوّح بتهمة "عدوّ لله".. وتهدّد المحتجين
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران لا تتصرّف بشكل جيّد وسنضربها "بقوة" إذا قتلت المحتجين
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجّون إيرانيون يضرمون النار في مركز شرطة بمدينة مشهد
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

اتهام الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

قائد الشرطة

وكالة تسنيم

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:48 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-20
Lebanon24
02:58 | 2026-01-20
Lebanon24
02:50 | 2026-01-20
Lebanon24
02:48 | 2026-01-20
Lebanon24
01:43 | 2026-01-20
Lebanon24
01:26 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24