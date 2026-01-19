تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"فيتو أوروبي".. لماذا يخشى العالم الانضمام لمجلس ترامب الجديد
Lebanon 24
19-01-2026
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقب العالم الخميس المقبل إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن "الدستور الكامل" لمشروعه المثير للجدل "مجلس السلام" خلال منتدى دافوس، وسط حالة من الارتباك والرفض الدوليين.
وكشفت وكالة "بلومبرغ" عن كواليس الصدمة التي أصابت قادة دوليين تلقوا دعوات الانضمام، بعدما اشترط
ترامب
دفع "مليار دولار" مقابل العضوية الدائمة، في منظمة تمنح الرئيس الأمريكي وحده حق "الفيتو" والسلطة المطلقة في اتخاذ القرار وتفسير الميثاق، مما أثار هواجس حول تحويل السلام العالمي إلى كيان تجاري يخضع لهيمنة
واشنطن
بعيداً عن مظلة
الأمم المتحدة
.
وتواجه المبادرة "فيتو" أوروبياً مبدئياً تقوده فرنسا التي تتجه للرفض، وكندا التي أعلنت صراحة عدم دفع أي مقابل مالي، فيما يبحث رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر عن "موقف مشترك" مع الحلفاء لمواجهة الطموح الأمريكي الذي يسعى لإنشاء بديل دولي للمنظمة الأممية.
وكانت قد عبّرت
إسرائيل
عن امتعاضها من "تجاهل التنسيق" معها وإشراك مسؤولين من قطر وتركيا في "لجنة غزة" المنبثقة عن المجلس، بينما شذّ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن
القاعدة
معلناً حماسه ليكون عضواً مؤسساً في المنظمة الوليدة.
وخلف كواليس التحضيرات لتدشين المجلس، يقود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير دوراً تنفيذياً إلى جانب مهندسي صفقات ترامب "جاريد كوشنر وستيف ويتكوف"، في محاولة لترميم الميثاق وتعديل بنوده بعد موجة الاعتراضات الواسعة.
ويهدف المجلس بحسب مسودته المسربة إلى إدارة النزاعات الدولية وضمان "حوكمة موثوقة" في المناطق المتأثرة بالحروب، إلا أن الغموض لا يزال يلف مصير "مليارات العضوية" وصلاحيات ترامب التي تتجاوز أي أعراف دبلوماسية دولية سابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المغربية: المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
Lebanon 24
الخارجية المغربية: المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
20/01/2026 10:18:38
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
Lebanon 24
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
20/01/2026 10:18:38
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئاسة كازاخستان: ترامب دعا الرئيس توكاييف للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
Lebanon 24
مكتب رئاسة كازاخستان: ترامب دعا الرئيس توكاييف للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
20/01/2026 10:18:38
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء الباكستاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء الباكستاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
20/01/2026 10:18:38
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
البريطاني
إسرائيل
القاعدة
دونالد
واشنطن
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:59 | 2026-01-20
20/01/2026 02:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
Lebanon 24
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:58 | 2026-01-20
20/01/2026 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
Lebanon 24
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:50 | 2026-01-20
20/01/2026 02:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
Lebanon 24
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
02:48 | 2026-01-20
20/01/2026 02:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
Lebanon 24
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:43 | 2026-01-20
20/01/2026 01:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:59 | 2026-01-20
بعد اعتقال مادورو.. رودريغيز تتقدم وماتشادو تبحث عن "تفاهم" مع ترامب
02:58 | 2026-01-20
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
02:50 | 2026-01-20
بعد انتقاده للرئيس الفرنسي.. ترامب يكشف رسالة تلقاها من ماكرون وينشرها
02:48 | 2026-01-20
جنوب فرنسا تحت الماء.. تحذير وإقفال طرق وتعليق مدارس
01:43 | 2026-01-20
رسائل تصل إلى سكان دولة أوروبية.. سنصادر أملاككم إذا بدأت الحرب!
01:26 | 2026-01-20
"ناقوس الخطر" يُقرع في تل أبيب.. رئيس الأركان يحذّر: جيشنا في مأزق
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24