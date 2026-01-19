"فيتو أوروبي".. لماذا يخشى العالم الانضمام لمجلس ترامب الجديد

يترقب العالم الخميس المقبل إعلان الرئيس الأمريكي عن "الدستور الكامل" لمشروعه المثير للجدل "مجلس السلام" خلال منتدى دافوس، وسط حالة من الارتباك والرفض الدوليين.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" عن كواليس الصدمة التي أصابت قادة دوليين تلقوا دعوات الانضمام، بعدما اشترط دفع "مليار دولار" مقابل العضوية الدائمة، في منظمة تمنح الرئيس الأمريكي وحده حق "الفيتو" والسلطة المطلقة في اتخاذ القرار وتفسير الميثاق، مما أثار هواجس حول تحويل السلام العالمي إلى كيان تجاري يخضع لهيمنة بعيداً عن مظلة .



وتواجه المبادرة "فيتو" أوروبياً مبدئياً تقوده فرنسا التي تتجه للرفض، وكندا التي أعلنت صراحة عدم دفع أي مقابل مالي، فيما يبحث رئيس الوزراء كير ستارمر عن "موقف مشترك" مع الحلفاء لمواجهة الطموح الأمريكي الذي يسعى لإنشاء بديل دولي للمنظمة الأممية.

وكانت قد عبّرت عن امتعاضها من "تجاهل التنسيق" معها وإشراك مسؤولين من قطر وتركيا في "لجنة غزة" المنبثقة عن المجلس، بينما شذّ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن معلناً حماسه ليكون عضواً مؤسساً في المنظمة الوليدة.



وخلف كواليس التحضيرات لتدشين المجلس، يقود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير دوراً تنفيذياً إلى جانب مهندسي صفقات ترامب "جاريد كوشنر وستيف ويتكوف"، في محاولة لترميم الميثاق وتعديل بنوده بعد موجة الاعتراضات الواسعة.

ويهدف المجلس بحسب مسودته المسربة إلى إدارة النزاعات الدولية وضمان "حوكمة موثوقة" في المناطق المتأثرة بالحروب، إلا أن الغموض لا يزال يلف مصير "مليارات العضوية" وصلاحيات ترامب التي تتجاوز أي أعراف دبلوماسية دولية سابقة.