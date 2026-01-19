تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بين زعماء العالم.. الملك محمد السادس ينضم لـ "مجلس السلام"
Lebanon 24
19-01-2026
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المغرب رسمياً قبول العاهل الملك محمد السادس دعوة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
للانضمام كعضو مؤسس لـ "مجلس السلام"، وهو المبادرة الدولية التي يعتزم
ترامب
إطلاقها للمساهمة في جهود استقرار
الشرق الأوسط
واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات العالمية.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أن هذه الدعوة، التي تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين دولياً، تشكل اعترافاً بالقيادة المستنيرة للملك وبمكانته كفاعل لا محيد عنه في مجال السلام، كما تجسد الثقة التي يحظى بها لدى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي.
وأوضح البلاغ أن
المملكة
المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس، الذي سيتخذ شكل منظمة دولية تهدف إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحوكمة في المناطق المتضررة من النزاعات، مع التركيز على الشراكات الموجهة نحو نتائج ملموسة.
وفي سياق متصل، أشادت الرباط بإطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، والإحداث الرسمي لـ "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" كهيئة انتقالية مؤقتة، وهو ما يعكس انخراط المغرب في الرؤى الجديدة الرامية لإنهاء الأزمات المزمنة في المنطقة.
وجددت المملكة، تحت قيادة العاهل المغربي رئيس لجنة
القدس
، التزامها الثابت والراسخ بدعم سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع
إسرائيل
، مشددة على أن مشاركتها في هذا المجلس الجديد تأتي تعزيزاً لدورها التاريخي في الوساطة وبناء جسور الحوار الدولي من أجل مستقبل آمن ومزدهر للأجيال
القادمة
.
