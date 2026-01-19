تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اتصال بين الشرع وترامب... دعم الاستقرار وضمان حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:14
اتصال بين الشرع وترامب... دعم الاستقرار وضمان حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية
أعلنت الرئاسة السورية أنّ الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترمب بحثا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الوضع في سوريا، وأكّدا دعمهما لوحدة البلاد واستقلالها، ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت الرئاسة أنّ الجانبين شدّدا على أهمية حفظ وحدة الأراضي السورية، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية. كما اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته.

وأضاف البيان أنّ الرئيسين عبّرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية وموحّدة قادرة على مواجهة التحديات، وبحثا ملفات إقليمية، مؤكدين أهمية منح سوريا فرصة للمضي نحو مستقبل أفضل.
