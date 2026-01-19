اتصال بين الشرع وترامب... دعم الاستقرار وضمان حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية

أعلنت الرئاسة أنّ الرئيس أحمد والرئيس الأميركي بحثا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الوضع في ، وأكّدا دعمهما لوحدة البلاد واستقلالها، ومكافحة الإرهاب.



وأوضحت الرئاسة أنّ الجانبين شدّدا على أهمية حفظ وحدة الأراضي السورية، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وضمان حقوق الشعب ضمن إطار . كما اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته.



وأضاف البيان أنّ الرئيسين عبّرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية وموحّدة قادرة على مواجهة التحديات، وبحثا ملفات إقليمية، مؤكدين أهمية منح سوريا فرصة للمضي نحو مستقبل أفضل.

