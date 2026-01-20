الجيش السوري: أُطلق من كان محتجزا في مُخيم الهول

أفادت وكالة " "، أنّ هيئة العمليات في الجيش السوريّ قالت إنّ "قوات " تركت حراسة مخيّم الهول، وبذلك أطلق من كانوا محتجزين فيه".



وأشارت هيئة العمليات إلى أنّ " سيقوم بالتعاون مع بالدخول إلى المنطقة وتأمينها".



وتابعت: "نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية". (روسيا اليوم)



