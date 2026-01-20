رئيس دولة الإمارات يقبل الدعوة الأميركية للانضمام إلى مجلس السلام

قبل رئيس دولة ، الشيخ زايد آل ، اليوم الثلاثاء، دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، وذلك وفقاً لما أعلنه نائب ، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني، إن "قرار دولة يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام العشرين التي طرحها بشأن غزة، والتي تُعدّ أساسية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.".

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد ثقة دولة الإمارات بقيادة الرئيس والتزامه بالسلام العالمي، والذي تجسد في اتفاقيات إبراهيم التاريخية، كما أكد استعداد دولة الإمارات للمساهمة الفعّالة في مهمة مجلس السلام، ودعم تعزيز التعاون والاستقرار والازدهار للجميع. (إرم نيوز)