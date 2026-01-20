بعد إنسحاب "قسد" منه... من يضمّ مُخيّم الهول؟

ذكر موقع " "، أنّ قوات "قسد"، أعلنت أنّها انسحبت من مخيّم الهول الذي يضمّ عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش".



وتحتجز عائلات مقاتلين من تنظيم داعش من بينهم أجانب في مخيمين رئيسيين أبرزهما مخيّم الهول الواقع في شرق .



ويبلغ عدد قاطني المخيّم وفق ما أفادت جيهان حنان المسؤولة لدى الإدارة الذاتية عن مخيم الهول، أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 و6200 أجنبي.



ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش.



ورغم أنه ليس سجنا، إلا أنه يمثل تحديا أمنيا وإنسانيا مستمرا، وتصفه منظمات دولية بأنه أحد أكثر المخيمات تعقيداً وخطورة من حيث احتمالات التطرف وإعادة التنظيم. (سكاي نيوز)

