تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد إنسحاب "قسد" منه... من يضمّ مُخيّم الهول؟

Lebanon 24
20-01-2026 | 09:42
A-
A+
بعد إنسحاب قسد منه... من يضمّ مُخيّم الهول؟
بعد إنسحاب قسد منه... من يضمّ مُخيّم الهول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلنت أنّها انسحبت من مخيّم الهول الذي يضمّ عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش".

وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية عائلات مقاتلين من تنظيم داعش من بينهم أجانب في مخيمين رئيسيين أبرزهما مخيّم الهول الواقع في شرق محافظة الحسكة.

ويبلغ عدد قاطني المخيّم وفق ما أفادت جيهان حنان المسؤولة لدى الإدارة الذاتية عن مخيم الهول، أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.

ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش.

ورغم أنه ليس سجنا، إلا أنه يمثل تحديا أمنيا وإنسانيا مستمرا، وتصفه منظمات دولية بأنه أحد أكثر المخيمات تعقيداً وخطورة من حيث احتمالات التطرف وإعادة التنظيم. (سكاي نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قسد" تؤكد انسحابها من مخيم الهول
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: قسد تركت حراسة مخيم الهول
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يضمّ عائلات لـ"داعش"... معارك عنيفة في مُحيط مُخيّم الهول في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الذاتية

محافظة الحسكة

الديمقراطية

الديمقراطي

سكاي نيوز

ديمقراطي

الكردية

الكردي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-01-20
Lebanon24
16:17 | 2026-01-20
Lebanon24
16:00 | 2026-01-20
Lebanon24
14:53 | 2026-01-20
Lebanon24
14:46 | 2026-01-20
Lebanon24
14:36 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24