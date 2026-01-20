تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الرئيس الفرنسي ينتقد تهديد ترامب باستيلاء محتمل على غرينلاند

Lebanon 24
20-01-2026 | 11:04
الرئيس الفرنسي ينتقد تهديد ترامب باستيلاء محتمل على غرينلاند
الرئيس الفرنسي ينتقد تهديد ترامب باستيلاء محتمل على غرينلاند photos 0
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن "مؤسسة ضعيفة"، في ضوء هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستيلاء على جزيرة غرينلاند، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورًا تُظهر كندا وغرينلاند وفنزويلا ملونة بألوان العلم الأمريكي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

في الصورة الأولى المنشورة على منصة التواصل Truth Social، ظهر ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض وهو يعرض خريطة لفنزويلا وكندا وغرينلاند على كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمين عام حلف الناتو مارك روته. 

وفي الصورة الثانية، ظهر ترامب وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس. وتشير لافتة قريبة منه إلى أن غرينلاند أصبحت "أرضًا أمريكية" في عام 2026.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب بأن كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين؛ لأنها تعتمد كليًا على واشنطن.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن لترامب الاستيلاء على غرينلاند لمجرد رغبته في ذلك
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب يلمح إلى اتفاق محتمل مع غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ردا على سؤال عن مدى إمكانية استخدام القوة للاستيلاء على غرينلاند: لا تعليق
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: تهديدات ترامب بسبب غرينلاند خطأ
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 23:25:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

البريطاني

الأوروبي

دونالد

واشنطن

