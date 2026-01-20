الرئيس الفرنسي ينتقد تهديد ترامب باستيلاء محتمل على غرينلاند

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن "مؤسسة ضعيفة"، في ضوء هدف الرئيس الأمريكي الاستيلاء على غرينلاند، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي صورًا تُظهر كندا وغرينلاند وفنزويلا ملونة بألوان الأمريكي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



في الصورة الأولى المنشورة على منصة التواصل Truth Social، ظهر ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض وهو يعرض خريطة لفنزويلا وكندا وغرينلاند على كل من رئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمين عام حلف الناتو مارك روته.



وفي الصورة الثانية، ظهر ترامب وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند برفقة الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس. وتشير لافتة قريبة منه إلى أن غرينلاند أصبحت "أرضًا أمريكية" في عام 2026.



وفي وقت سابق، صرّح ترامب بأن كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين؛ لأنها تعتمد كليًا على .



Advertisement