Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"حماس" توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:46
حماس توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية
حماس توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية photos 0
أصدرت حركة حماس اليوم الثلاثاء مذكرة تفصيلية موجهة إلى الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) والمنظمات الدولية، بمناسبة مرور 100 يوم على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي. وأكدت الحركة التزامها الكامل ببنود الاتفاق، مقابل رصد "خروقات إسرائيلية ممنهجة" حولت التهدئة إلى غطاء لمواصلة سياسات الإبادة.

حصيلة الخروقات الميدانية

كشفت الوثيقة عن استشهاد 483 مواطناً، بينهم 169 طفلاً و64 امرأة، منذ بدء الاتفاق، مشيرة إلى أن 96.3% من الضحايا استُهدفوا داخل "الخط الأصفر". كما أحصت الحركة 1298 خرقاً ميدانياً ونارياً، شملت:

-428 حالة إطلاق نار مباشر و604 حالات قصف جوي ومدفعي.
-200 عملية نسف لمربعات سكنية وتوغل للآليات بعمق يصل إلى 1300 متر إضافية عن خط الانسحاب المتفق عليه.
-فرض سيطرة نارية إضافية بمساحة 34 كيلومتراً، خاصة في شمال القطاع ومخيم جباليا.

خنق البنية التحتية والمساعدات

أوضحت المذكرة أن الاحتلال عرقل دخول المساعدات، حيث دخلت 26 ألف شاحنة فقط من أصل 60 ألفاً متفق عليها (بنسبة 43.5%). كما تم منع إدخال الأجهزة الطبية الحيوية ومواد بناء المستشفيات وألواح الطاقة الشمسية ومعدات الدفاع المدني، مع استمرار الإغلاق الكامل لمعبر رفح في كلا الاتجاهين.

ملف المعتقلين والجثامين

اتهمت الحركة الاحتلال بالمماطلة في الإفراج عن النساء والأطفال، والامتناع عن كشف مصير عشرات المفقودين أو تقديم قوائم بأسماء من استشهدوا داخل السجون، مؤكدة استمرار احتجاز أكثر من 1200 جثمان لمواطنين فلسطينيين.

مطالب الحركة التسعة

حددت حماس 9 مطالب عاجلة لتحقيق استقرار الاتفاق:

1-تحرّك دولي عاجل وفاعل يُلزم الاحتلال بالوقف الفوري الكامل لجميع الخروقات.
2-استكمال متطلبات المرحلة الأولى من الاتفاق، والدخول الفوري في المرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
3-إلزام الاحتلال بخطّ الانسحاب المتفق عليه، والتراجع عن فرض السيطرة النارية على مساحة 34 كم.
4-تشكيل آلية رقابة دولية ميدانية محايدة للاتفاق ودخول المساعدات.
5-ضمان إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بما يشمل 50 شاحنة وقود، بإشراف دولي مباشر.
6-تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها من العمل دون قيود.
7-الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورا في الاتجاهين.
8-إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والأجهزة الحيوية، والكرفانات والخيام، ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحية.
9-الضغط على الاحتلال للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، والإفراج عن النساء والأطفال، وتسليم الجثامين المحتجزة.

(الأناضول)
