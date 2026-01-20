ويتكوف يصف المحادثات الروسية بالإيجابية

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، إيجابية للغاية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس .

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن دميترييف التقي مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس ، في دافوس.

وذكرت تقارير أن اللقاء بين الطرفين في دافوس استمر لأكثر من ساعتين.

في المقابل، قال مبعوث الخاص إن "المحادثات مع الممثلين الأميركيين في دافوس تسير بشكل بناء"، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص الذين يقرّون بصحة موقف يتزايد"، وفق تعبيره.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم ، بأن كيريل دميترييف يخطط لإجراء لقاءات مع ممثلين عن الوفد الأميركي على هامش "دافوس".

وأشار بيسكوف إلى أن دميترييف سيُبلّغ الجانب الأميركي بمواقف روسيا بشأن التسوية السلمية للأزمة في ، ولفت إلى أن روسيا "تؤيد استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع "، وفق قناة " "