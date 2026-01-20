ويتكوف يصف المحادثات الروسية بالإيجابية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ويتكوف يصف المحادثات الروسية ب"الإيجابية"

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:53
قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، إيجابية للغاية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن دميترييف التقي مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، في دافوس.

وذكرت تقارير أن اللقاء بين الطرفين في دافوس استمر لأكثر من ساعتين.

في المقابل، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إن "المحادثات مع الممثلين الأميركيين في دافوس تسير بشكل بناء"، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص الذين يقرّون بصحة موقف روسيا يتزايد"، وفق تعبيره.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن كيريل دميترييف يخطط لإجراء لقاءات مع ممثلين عن الوفد الأميركي على هامش "دافوس".

وأشار بيسكوف إلى أن دميترييف سيُبلّغ الجانب الأميركي بمواقف روسيا بشأن التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، ولفت إلى أن روسيا "تؤيد استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة"، وفق قناة "روسيا اليوم"

مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض للجزيرة: محادثات ويتكوف مع الوفد الروسي ستعقد غدا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": وصول ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه في باريس لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دميتري بيسكوف

الرئيس الروسي

روسيا اليوم

الأميركيين

السويسرية

الكرملين

أوكرانيا

تابع
