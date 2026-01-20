ويتكوف يصف المحادثات الروسية بالإيجابية

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، إيجابية للغاية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن دميترييف التقي مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، في دافوس.
وذكرت تقارير أن اللقاء بين الطرفين في دافوس استمر لأكثر من ساعتين.
في المقابل، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إن "المحادثات مع الممثلين الأميركيين في دافوس تسير بشكل بناء"، لافتاً إلى أن "عدد الأشخاص الذين يقرّون بصحة موقف روسيا يتزايد"، وفق تعبيره.
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن كيريل دميترييف يخطط لإجراء لقاءات مع ممثلين عن الوفد الأميركي على هامش "دافوس".
وأشار بيسكوف إلى أن دميترييف سيُبلّغ الجانب الأميركي بمواقف روسيا بشأن التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، ولفت إلى أن روسيا "تؤيد استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة"، وفق قناة "روسيا اليوم"