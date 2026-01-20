أفغانستان في "قبضة الجوع".. ملايين الأشخاص يواجهون الموت في المخيمات

تحت أضواء المصابيح الخافتة وفي خيام
تفتقر لأدنى مقومات الحياة بضواحي كابل، تُكتب فصول واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث. عائلات أفغانية كاملة، عادت قسراً من إيران
وباكستان، تجد نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع "الجوع الحاد"، وسط تراجع مخيف في المساعدات الدولية وشتاء يطرق الأبواب بلا رحمة.
في مخيمات النزوح، يختصر الخمسيني "سامي الله" وجع الملايين؛ حيث يتقاسم مع أطفاله الخمسة وجبة وحيدة من الخبز الجاف والشاي. يقول بمرارة: "وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها راضين بالموت.. المهم أن تكون حياة أطفالنا أفضل". سامي الله هو واحد من بين نحو 2.5 مليون أفغاني طردتهم طهران
وإسلام آباد ضمن حملات ترحيل جماعية واسعة، جردتهم من مدخراتهم وتركتهم في العراء.
تعددت أسباب الترحيل والنتيجة واحدة؛ فطهران كثفت عمليات الطرد بذريعة "المخاوف الأمنية" واتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل
، بينما سرعت إسلام آباد وتيرة الترحيل على خلفية اتهامات لحركة طالبان
بإيواء مسلحين، وهو ما تنفيه أفغانستان
جملة وتفصيلاً. وبين تجاذبات السياسة، يدفع اللاجئ الأفغاني الثمن من أمنه الغذائي وحقه في البقاء.
تحذيرات برنامج الأغذية العالمي جاءت كالصاعقة، حيث كشفت البيانات عن:
-17.4 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد حالياً.
-برنامج الأغذية لم يتلقَّ سوى 12% فقط من التمويل الدولي
المطلوب.
-عائلات كثيرة باتت تفاضل بين خيارين أحلاهما مُر: "شراء الغذاء أو تأمين وقود التدفئة".
من جهتها، دافعت الحكومة الأفغانية عن جهودها، حيث أكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد
أن العائدين يتلقون مساعدات في السكن والصحة، لكنه استدرك قائلاً إن "القضاء
على الفقر بسرعة مستحيل في بلد عانى من صراع دام 40 عاماً". وأشار إلى أن البرامج الاقتصادية تحتاج وقتاً لتظهر نتائجها على حياة الأفراد الذين فقدوا كل مواردهم.
(رويترز)