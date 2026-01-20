أفغانستان في "قبضة الجوع".. ملايين الأشخاص يواجهون الموت في المخيمات

تحت أضواء المصابيح الخافتة وفي تفتقر لأدنى مقومات الحياة بضواحي كابل، تُكتب فصول واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث. عائلات أفغانية كاملة، عادت قسراً من وباكستان، تجد نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع "الجوع الحاد"، وسط تراجع مخيف في المساعدات الدولية وشتاء يطرق الأبواب بلا رحمة.



في مخيمات النزوح، يختصر الخمسيني "سامي الله" وجع الملايين؛ حيث يتقاسم مع أطفاله الخمسة وجبة وحيدة من الخبز الجاف والشاي. يقول بمرارة: "وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها راضين بالموت.. المهم أن تكون حياة أطفالنا أفضل". سامي الله هو واحد من بين نحو 2.5 مليون أفغاني طردتهم وإسلام آباد ضمن حملات ترحيل جماعية واسعة، جردتهم من مدخراتهم وتركتهم في العراء.



تعددت أسباب الترحيل والنتيجة واحدة؛ فطهران كثفت عمليات الطرد بذريعة "المخاوف الأمنية" واتهامات بالتجسس لصالح ، بينما سرعت إسلام آباد وتيرة الترحيل على خلفية اتهامات لحركة بإيواء مسلحين، وهو ما تنفيه جملة وتفصيلاً. وبين تجاذبات السياسة، يدفع اللاجئ الأفغاني الثمن من أمنه الغذائي وحقه في البقاء.





تحذيرات برنامج الأغذية العالمي جاءت كالصاعقة، حيث كشفت البيانات عن:



-17.4 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد حالياً.

-برنامج الأغذية لم يتلقَّ سوى 12% فقط من المطلوب.

-عائلات كثيرة باتت تفاضل بين خيارين أحلاهما مُر: "شراء الغذاء أو تأمين وقود التدفئة".



من جهتها، دافعت الحكومة الأفغانية عن جهودها، حيث أكد المتحدث باسمها أن العائدين يتلقون مساعدات في السكن والصحة، لكنه استدرك قائلاً إن " على الفقر بسرعة مستحيل في بلد عانى من صراع دام 40 عاماً". وأشار إلى أن البرامج الاقتصادية تحتاج وقتاً لتظهر نتائجها على حياة الأفراد الذين فقدوا كل مواردهم.



(رويترز)

