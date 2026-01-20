تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

تسليم رئيس بوركينا فاسو السابق من توغو بعد اتهامه بتدبير مؤامرة

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:17
تسليم رئيس بوركينا فاسو السابق من توغو بعد اتهامه بتدبير مؤامرة
تسليم رئيس بوركينا فاسو السابق من توغو بعد اتهامه بتدبير مؤامرة photos 0
ألقت السلطات في توغو القبض على بول-هنري داميبا، الرئيس السابق لبوركينا فاسو، ثم رحّلته إلى بلاده، بحسب مصدرين تحدثا لـ"رويترز"، أشارا إلى أن الخطوة جاءت بعد اتهامه بمحاولة تنظيم انقلاب.

وداميبا كان وصل إلى السلطة في بوركينا فاسو عام 2022 عبر انقلاب على حكومة مدنية تراجعت شعبيتها مع تصاعد أعمال العنف التي تنفذها جماعات إرهابية، قبل أن يطيح به إبراهيم تراوري في انقلاب لاحق خلال العام نفسه، ولا يزال تراوري يقود الحكومة العسكرية.

وفي هذا الشهر، أعلنت بوركينا فاسو إحباط مؤامرة لاغتيال تراوري قيل إن داميبا، الذي كان يقيم في لومي عاصمة توغو، دبّرها.

وقال مصدر أمني وآخر قريب من الرئاسة في توغو لـ"رويترز" إن داميبا أوقف السبت ونُقل جواً إلى واغادوغو. وأكدت توغو لاحقاً تسليمه، موضحة في بيان وزّع الثلاثاء أنها استجابت لطلب من بوركينا فاسو تلقته في 12 "كانون الثاني".

وأضاف البيان أن الاتهامات في بوركينا فاسو تشمل "اختلاس أموال عامة" و"إثراء غير مشروع" و"فساد" و"غسل أموال"، من دون الإشارة إلى مؤامرة انقلاب.

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى داميبا للتعليق، كما لم يتضح ما إذا كان لديه محامٍ في توغو، ولم ترد حكومة بوركينا فاسو على طلب للتعقيب. (العين)
