تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تسليم رئيس بوركينا فاسو السابق من توغو بعد اتهامه بتدبير مؤامرة
Lebanon 24
20-01-2026
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت السلطات في توغو القبض على بول-هنري داميبا، الرئيس السابق لبوركينا فاسو، ثم رحّلته إلى بلاده، بحسب مصدرين تحدثا لـ"
رويترز
"، أشارا إلى أن الخطوة جاءت بعد اتهامه بمحاولة تنظيم انقلاب.
وداميبا كان وصل إلى السلطة في
بوركينا فاسو
عام 2022 عبر انقلاب على حكومة مدنية تراجعت شعبيتها مع تصاعد أعمال العنف التي تنفذها جماعات إرهابية، قبل أن يطيح به
إبراهيم تراوري
في انقلاب لاحق خلال العام نفسه، ولا يزال
تراوري
يقود الحكومة العسكرية.
وفي هذا الشهر، أعلنت بوركينا فاسو إحباط مؤامرة لاغتيال تراوري قيل إن داميبا، الذي كان يقيم في لومي عاصمة توغو، دبّرها.
وقال مصدر أمني وآخر قريب من الرئاسة في توغو لـ"رويترز" إن داميبا أوقف السبت ونُقل جواً إلى واغادوغو. وأكدت توغو لاحقاً تسليمه، موضحة في بيان وزّع الثلاثاء أنها استجابت لطلب من بوركينا فاسو تلقته في 12 "كانون الثاني".
وأضاف البيان أن الاتهامات في بوركينا فاسو تشمل "اختلاس أموال عامة" و"إثراء غير مشروع" و"فساد" و"غسل أموال"، من دون الإشارة إلى مؤامرة انقلاب.
ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى داميبا للتعليق، كما لم يتضح ما إذا كان لديه محامٍ في توغو، ولم ترد حكومة بوركينا فاسو على طلب للتعقيب. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توغو تؤكد: لا تسليم لداميبا دون إجراءات قانونية صارمة
Lebanon 24
توغو تؤكد: لا تسليم لداميبا دون إجراءات قانونية صارمة
21/01/2026 10:05:52
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة: ما حدث معي مؤامرة بدأت عام 2015 (الحدث)
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة: ما حدث معي مؤامرة بدأت عام 2015 (الحدث)
21/01/2026 10:05:52
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024
Lebanon 24
الهند تدرس طلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة بعد هروبها عام 2024
21/01/2026 10:05:52
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
21/01/2026 10:05:52
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم تراوري
بوركينا فاسو
رويترز
تراوري
العين
بورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
Lebanon 24
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
02:36 | 2026-01-21
21/01/2026 02:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
Lebanon 24
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
02:23 | 2026-01-21
21/01/2026 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
Lebanon 24
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
02:16 | 2026-01-21
21/01/2026 02:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
Lebanon 24
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
02:07 | 2026-01-21
21/01/2026 02:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
Lebanon 24
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
02:04 | 2026-01-21
21/01/2026 02:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:36 | 2026-01-21
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
02:23 | 2026-01-21
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
02:16 | 2026-01-21
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
02:07 | 2026-01-21
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
02:04 | 2026-01-21
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
01:56 | 2026-01-21
المكسيك تسلم 37 عضواً من "عصابات مخدرات" إلى الولايات المتحدة
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24