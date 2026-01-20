ستؤثر على نحو 200 عسكري.. واشنطن تعتزم تقليص مشاركتها بمجموعات للناتو

ينوي تقليص مشاركته في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لحلف ، في أحدث مؤشر على مساعي إدارة لتقليص الوجود العسكري الأميركي في .



وأوضح مسؤولون تحدثوا شريطة عدم هويتهم، أن هذه الخطوة المرتقبة ستؤثر على نحو 200 عسكري، وستؤدي في الغالب إلى تقليص مشاركة في مراكز التميز الثلاثين التابعة للحلف، والتي تُعنى بتدريب قوات الناتو على مختلف جوانب الحرب، حسب صحيفة " ".

كما أفاد مسؤولان بأن البنتاغون سيقلص مشاركته في منظمات الناتو الرسمية المعنية بالعمليات الخاصة والاستخبارات، مع الإشارة إلى أن بعض هذه المهام الأميركية ستُنقل إلى جهات أخرى داخل الحلف، مما يحد من تأثير هذه الخطوة.



ووفقاً لمسؤولين أميركيين، فإن هذه الخطوة قيد الدراسة منذ أشهر. فيما أكد أحدهما ألا علاقة لها بتهديدات المتصاعدة بالسيطرة على غرينلاند الدنماركية.



من جانبه ذكر متحدث باسم الناتو في بيان أن "تعديلات وضع القوات الأميركية وتوزيع الأفراد ليست بالأمر غير المعتاد"، مضيفاً أن الحلف على "اتصال وثيق" مع بشأن التوزيع العام للقوات.



ورغم أن الأفراد الذين سيتم سحبهم في نهاية المطاف يمثلون نسبة ضئيلة من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا، إلا أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين أشاروا إلى أن الانسحاب قد يكون له تأثير بالغ على الحلف من خلال تقليل الخبرات العسكرية الأميركية القيّمة.

Advertisement