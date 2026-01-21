المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد بسرعة لنكون أكثر استقلالية

قالت رئيسة إن أولى ركائز العمل في غرينلاند ستقوم على "زيادة ضخمة في الاستثمارات" لدعم الاقتصاد والبنية التحتية، مؤكدة أن "مستقبل غرينلاند يقرره فقط سكان ".



وشددت رئيسة المفوضية على أن على "الاستعداد بسرعة لنكون أكثر استقلالية"، معتبرة أن من "الأكثر أهمية من أي وقت مضى" مواصلة التركيز على .



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع "وكل الشركاء" ضمن مقاربة تتصل بـ"أمن أوسع" للمنطقة القطبية الشمالية.

Advertisement