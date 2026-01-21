ويتكوف: لا نتفاوض مع إيران حالياً

أوضح المبعوث الأميركي ، أن لا تخوض مفاوضات مباشرة مع في الوقت الحالي، لكنها أجرت اتصالات متعددة على مستويات مختلفة لمتابعة الملف ، والتطورات الإقليمية.



وأشار إلى أن نحو 20 إلى 25 دولة وافقت حتى الآن على الانضمام إلى غزة، معتبراً أن هذه الخطوة جزء من الجهود الدولية لتنسيق المبادرات الإنسانية والسياسية في القطاع.



Advertisement