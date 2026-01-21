الهجمات المسلحة ضد مواقع إنتاج المعادن تمتد إلى النيجر

شنت حركة "نيجريون من أجل العدالة" المسلحة هجوماً استهدف أكبر موقع للتنقيب عن شمال البلاد، في خطوة تعكس حجم التحديات التي باتت تواجهها مواقع الإنتاج في منطقة ، حيث تشهد مالي هي الأخرى هجمات تستهدف مصانع ومواقع للتعدين.



واستهدف الهجوم موقع "تتشيباراكاتين" للتنقيب الحرفي عن الذهب في إقليم أغاديز شمالي النيجر، وأدى إلى اندلاع حرائق كبيرة التهمت أجزاء واسعة من السوق المحلي المرتبط بالموقع.



ويقع "تتشيباراكاتين"، الذي يعد الأكبر من نوعه في البلاد، في منطقة صحراوية نائية قرب المثلث الحدودي بين النيجر وليبيا والجزائر. (إرم نيوز)

