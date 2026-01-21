تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العقوبات الأميركية تستهدف جمعيات فلسطينية متهمة بدعم حماس

Lebanon 24
21-01-2026 | 13:34
A-
A+
العقوبات الأميركية تستهدف جمعيات فلسطينية متهمة بدعم حماس
العقوبات الأميركية تستهدف جمعيات فلسطينية متهمة بدعم حماس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على ست جمعيات خيرية تعمل في غزة، بالإضافة إلى مجموعة دعمت السفن التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، متهمة إياها بالارتباط بحركة حماس، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن الإجراءات تستهدف "العلاقات السرية لحماس مع منظمات غير ربحية"، مع التركيز على "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج".


وذكرت السلطات الأميركية أن هذه المنظمة "تزعم تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تُدار سرًا من قبل حماس وكانت من أبرز داعمي أساطيل حاولت الوصول إلى غزة".

ويُقع مقر نشاطات المجموعة في لبنان، وقد نظّمت عدة مؤتمرات في تركيا جمعت فلسطينيي الشتات، فيما شملت العقوبات أيضًا المسؤول زاهر خالد حسن البيراوي المقيم في بريطانيا.

وكان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" قد دعم سفن تحالف أسطول الحرية التي أبحرت نحو غزة في محاولة كسر الحصار المفروض على القطاع المتضرر من الحرب الإسرائيلية بعد هجوم حماس على 7 تشرين الأول 2023.

 

كما طالت العقوبات ست منظمات في غزة "تدّعي تقديم خدمات طبية للمدنيين، لكنها في الواقع تدعم الجناح العسكري لحماس، أي كتائب عز الدين القسام".

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هورلي إن "إدارة ترامب لن تتغاضى عن استغلال قادة حماس للنظام المالي لتمويل عمليات إرهابية".

وتنص العقوبات على تجميد كل أصول الشخصيات والهيئات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معها تحت طائلة العقوبات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": مادورو طلب من ترامب رفع العقوبات عن 100 مسؤول فنزويلي متّهمين بجرائم
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نرحب بدعم الرئاسة الفلسطينية لخطة ترامب للسلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال بصفوف الدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

بات على

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-21
Lebanon24
16:40 | 2026-01-21
Lebanon24
16:30 | 2026-01-21
Lebanon24
16:10 | 2026-01-21
Lebanon24
16:05 | 2026-01-21
Lebanon24
15:51 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24