رقم صادم… إليكم عدد القتلى في إيران جراء الاحتجاجات

أفاد التلفزيون الرسمي اليوم الاربعاء بأن ما مجموعه 3117 شخصا قتلوا خلال موجة الاحتجاجات ضد السلطات والتي ووجهت بقمع عنيف، وذلك نقلا عن المؤسسة لقدامى المقاتلين والشهداء.



ونقل التلفزيون عن بيان للمؤسسة أن 2427 من القتلى، وبينهم عناصر في قوات الامن، اعتبروا " " بالمعنى الإسلامي لأنهم كانوا ضحايا "أبرياء".

Advertisement