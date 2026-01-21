تركيا تنشر رادارًا عسكريًا متطورًا في مطار دمشق يحدّ من تحرك الطيران الإسرائيلي

أفادت قناة i24 بأن تركيا نشرت نظام رادار عسكري متطور في مطار دمشق الدولي، في خطوة رأت أنها قد تقيّد هامش تحرّك في الأجواء .

ونقل مراسل القناة، عميحاي شتاين، مساء الأربعاء، أن أنقرة قامت أخيرًا بنشر رادار لمراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، من إنتاج شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

، اعتبر السفير في نوح يلماز أن نشر هذا النظام يشكّل «ترقية كبيرة للبنية التحتية» في للعاصمة دمشق.

وبحسب خبير ، فإن نظام الـ HTRS-100 يوفر "كشفا وتتبعا دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطارات، مع دمج أحدث التقنيات لضمان أقصى درجات الموثوقية والأداء". ويصل مدى عمل الرادار إلى 150-200 كم، ويوصف بقدرته على توفير "كشف وتتبع دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطار".وأشار التقرير إلى أن نشر أنظمة الرادار التركية في الأراضي السورية كان موضع تقارير استخباراتية غربية قبل عدة أسابيع، حيث حذرت مصادر من أن مثل هذه الخطوة "قد تقلل بشكل كبير من حرية العمل الجوي لإسرائيل في أجواء" سوريا، التي استخدمتها إسرائيل بحرية خلال العام الماضي، وفقا للتقرير، حتى للوصول إلى أهداف في دول أخرى مثل .ولفت التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الوجود العسكري التركي المحتمل في سوريا قلق إسرائيل. فقبل حوالي عام، وبعد وقت قصير من "سقوط نظام " هاجمت إسرائيل سلسلة من القواعد العسكرية السورية، بما في ذلك قواعد جوية. وقال مصدر أمني إسرائيلي آنذاك إن الهجمات جاءت على خلفية مخاوف من قيام تركيا بإنشاء قواعد دائمة ونشر طائرات مسيرة هناك، مؤكدا أن "إمكانية قيام تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا تشكل 'تهديدا محتملا'".ونقل التقرير عن المصدر قوله: "إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على إعاقة لحرية عمل إسرائيل في سوريا. هذا تهديد محتمل نعارضه. هاجمنا القواعد لنرسل رسالة بأننا لن نسمح بالإضرار بحرية العمل الجوي". (روسيا اليوم)