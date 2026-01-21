تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا تنشر رادارًا عسكريًا متطورًا في مطار دمشق يحدّ من تحرك الطيران الإسرائيلي

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:47
A-
A+
تركيا تنشر رادارًا عسكريًا متطورًا في مطار دمشق يحدّ من تحرك الطيران الإسرائيلي
تركيا تنشر رادارًا عسكريًا متطورًا في مطار دمشق يحدّ من تحرك الطيران الإسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت قناة i24 الإسرائيلية بأن تركيا نشرت نظام رادار عسكري متطور في مطار دمشق الدولي، في خطوة رأت أنها قد تقيّد هامش تحرّك إسرائيل في الأجواء السورية.

ونقل مراسل القناة، عميحاي شتاين، مساء الأربعاء، أن أنقرة قامت أخيرًا بنشر رادار لمراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، من إنتاج شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

من جهته، اعتبر السفير التركي في سوريا نوح يلماز أن نشر هذا النظام يشكّل «ترقية كبيرة للبنية التحتية» في المطار الرئيسي للعاصمة دمشق.

وبحسب خبير تركي، فإن نظام الـ HTRS-100 يوفر "كشفا وتتبعا دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطارات، مع دمج أحدث التقنيات لضمان أقصى درجات الموثوقية والأداء". ويصل مدى عمل الرادار إلى 150-200 كم، ويوصف بقدرته على توفير "كشف وتتبع دقيقين لجميع الأهداف الجوية حول المطار".


وأشار التقرير إلى أن نشر أنظمة الرادار التركية في الأراضي السورية كان موضع تقارير استخباراتية غربية قبل عدة أسابيع، حيث حذرت مصادر من أن مثل هذه الخطوة "قد تقلل بشكل كبير من حرية العمل الجوي لإسرائيل في أجواء" سوريا، التي استخدمتها إسرائيل بحرية خلال العام الماضي، وفقا للتقرير، حتى للوصول إلى أهداف في دول أخرى مثل إيران.


ولفت التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الوجود العسكري التركي المحتمل في سوريا قلق إسرائيل. فقبل حوالي عام، وبعد وقت قصير من "سقوط نظام الأسد" هاجمت إسرائيل سلسلة من القواعد العسكرية السورية، بما في ذلك قواعد جوية. وقال مصدر أمني إسرائيلي آنذاك إن الهجمات جاءت على خلفية مخاوف من قيام تركيا بإنشاء قواعد دائمة ونشر طائرات مسيرة هناك، مؤكدا أن "إمكانية قيام تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا تشكل 'تهديدا محتملا'".


ونقل التقرير عن المصدر قوله: "إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على إعاقة لحرية عمل إسرائيل في سوريا. هذا تهديد محتمل نعارضه. هاجمنا القواعد لنرسل رسالة بأننا لن نسمح بالإضرار بحرية العمل الجوي". (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: تركيا نشرت رادارا بمطار دمشق قد يحد من نشاط سلاح الجو الإسرائيلي بأجواء سوريا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير التركي في سوريا: شركة "أسيلسان" التركية تعزز سلامة الطيران في مطار دمشق عبر نظام رادار مراقبة الحركة الجوية "إتش تي آر إس 100"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني بسوريا: الرادار المدخل حديثاً بمطار دمشق مدني لا عسكري ومخصص حصراً لأغراض الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعارض أي تحرك عسكري ضد إيران وتدعو للحوار
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

إسرائيل

من جهته

السورية

الرئيسي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-21
Lebanon24
16:40 | 2026-01-21
Lebanon24
16:30 | 2026-01-21
Lebanon24
16:10 | 2026-01-21
Lebanon24
16:05 | 2026-01-21
Lebanon24
15:51 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24