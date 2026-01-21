قتلى وإصابات إثر خروقات للهدنة شمال شرقي سوريا

قالت إن 11 قتيلا وأكثر من 25 مصابا من الجيش هي حصيلة خروقات قوات "قسد" في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفق ما نشرته .



وأفادت والاتصال في الوزارة أن "قسد" استهدفت أكثر من 35 موقعا للجيش السوري في اليوم الأول من الاتفاق، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات.



