Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب: توصلنا إلى إطار اتفاق بشأن غرينلاند والقطب الشمالي

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:58
ترامب: توصلنا إلى إطار اتفاق بشأن غرينلاند والقطب الشمالي
ترامب: توصلنا إلى إطار اتفاق بشأن غرينلاند والقطب الشمالي photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى "إطار لاتفاق مستقبلي"يتعلق بغرينلاند والمنطقة القطبية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"اجتماع مثمر للغاية" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.


وأوضح ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال" أن:استنادا إلى اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، توصلنا إلى إطار لاتفاق مستقبلي يتعلق بغرينلاند، وفي الواقع بالمنطقة القطبية بأكملها".


وأضاف أن "هذا الحل، إذا تم إنجازه، سيكون رائعا للولايات المتحدة الأميركية وجميع دول الناتو".


وأشار ترامب إلى أنه "وبناءً على هذا التفاهم، لن أفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير".


كما كشف أن "مناقشات إضافية تجرى بشأن مشروع القبة الذهبية كما يتعلق بغرينلاند"، لافتا إلى أن "مزيدا من المعلومات سيعلن مع تقدم المناقشات".


وأوضح الرئيس الأميركي أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، "وآخرين حسب الحاجة"، سيتولون مسؤولية المفاوضات، "وسيرفعون تقاريرهم مباشرة إلي".
