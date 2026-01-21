قائد "سنتكوم" والشرع يبحثان وقف إطلاق النار ونقل معتقلي داعش

أفاد المتحدث باسم الأميركية (سنتكوم)، تيم هوكينز، بأن قائد القيادة الأدميرال أجرى، يوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد .





وتناول الاتصال التأكيد على ضرورة القوات الحكومية بوقف إطلاق النار مع "قوات " (قسد)، إلى جانب بحث دعم عملية منسقة لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى .





وأوضح كوبر أن "سنتكوم" تخطط لنقل آمن ومنظم لنحو 7,000 معتقل، مشددا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تعرقل العملية، سواء من القوات السورية أو أي أطراف أخرى. (سكاي نيوز)

Advertisement