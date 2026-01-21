بعد إعلان ترامب... بوتين يوضح: الرد في وقته

أعلن ، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيته يدرس دعوة الرئيس الأميركي للانضمام إلى "مجلس السلام"، مؤكداً أن الرد الروسي سيأتي في الوقت المناسب.





وأوضح ، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أنه ينظر إلى "مجلس السلام" في المقام الأول كوسيلة للتوصل إلى تسوية في منطقة . كما أبدى استعداد لتقديم مليار دولار للمجلس من الأصول الروسية المجمدة، وهو المبلغ الذي كان قد اقترحه كشرط للحصول على عضوية طويلة الأمد.





وجاء توضيح بوتين بعد وقت قصير من إعلان ترامب للصحفيين في "منتدى دافوس" بسويسرا أن بوتين قد قبل دعوته بالفعل للانضمام إلى المبادرة الهادفة لتسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع إلى نفيه موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.







