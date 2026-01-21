تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد إعلان ترامب... بوتين يوضح: الرد في وقته

Lebanon 24
21-01-2026 | 16:30
بعد إعلان ترامب... بوتين يوضح: الرد في وقته
بعد إعلان ترامب... بوتين يوضح: الرد في وقته photos 0
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجيته يدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، مؤكداً أن الرد الروسي سيأتي في الوقت المناسب.


وأوضح بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أنه ينظر إلى "مجلس السلام" في المقام الأول كوسيلة للتوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط. كما أبدى استعداد روسيا لتقديم مليار دولار للمجلس من الأصول الروسية المجمدة، وهو المبلغ الذي كان ترامب قد اقترحه كشرط للحصول على عضوية طويلة الأمد.


وجاء توضيح بوتين بعد وقت قصير من إعلان ترامب للصحفيين في "منتدى دافوس" بسويسرا أن بوتين قد قبل دعوته بالفعل للانضمام إلى المبادرة الهادفة لتسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع الرئيس الروسي إلى نفيه موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.


