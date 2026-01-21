ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

أمل الرئيس الأميركي اليوم الأربعاء في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أميركية أخرى ضد ، لكنه أكد أن ستتحرك إذا استأنفت برنامجها .



وقال في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي"، مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران من العام الماضي.



وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

Advertisement