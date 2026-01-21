تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
التحالف يدين هجوم لحج ويؤكد دعم جهود الأمن وملاحقة المتورطين بيد من حديد
Lebanon 24
21-01-2026
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات
العمالقة
العميد حمدي شكري ومرافقيه في منطقة جعولة بمحافظة لحج.
وأكد المتحدث الرسمي باسم
قوات التحالف
، اللواء الركن
تركي المالكي
، مواصلة التحالف تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين اليمنيين.
كما دعا المالكي إلى وحدة الصف والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية
اليمنية
للتصدى لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف المحافظات المحررة خاصة والمجتمع اليمني عامة.
كذلك شدد على
التزام
التحالف بدعم الجهود الأمنية اليمنية لملاحقة المتورطين في هجوم لحج وتقديمهم للعدالة، واستمرار دعمه الثابت للقوات الأمنيـة والعسكرية.
وأكد على أن التحالف سيضرب بيد من حديد كل من يحاول استهداف عدن والمحافظات المحررة.
