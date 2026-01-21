تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

أمين عام الناتو: أمن القطب الشمالي محور محادثاتنا مع ترامب

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:10
أمين عام الناتو: أمن القطب الشمالي محور محادثاتنا مع ترامب
أمين عام الناتو: أمن القطب الشمالي محور محادثاتنا مع ترامب photos 0
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أنه لم يناقش قضية سيادة الدنمارك على غرينلاند، خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجزيرة.

ولم يقدم روته في حديثه إلى قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، سوى القليل من التفاصيل حول "اتفاق الإطار" المفترض الذي أعلن عنه ترامب لضم الجزيرة القطبية بعد المحادثات بينهما.

وقال روته: "لدينا اتفاق جيد للبدء فعلا بالعمل على هذه القضايا"، مرددا ما سبق وصرح به لـ"فرانس برس"، بأن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند".

وأضاف أنه كان هناك توافق مع ترامب حول "ما يمكن أن يفعله الناتو بشكل جماعي، للتأكد من أن منطقة القطب الشمالي بأكملها آمنة".

وفي رد على سؤال حول بقاء غرينلاند جزءا من الأراضي الدنماركية بموجب الاتفاق، قال روته: "لم يتم طرح هذه القضية في محادثاتي مع ترامب الليلة".

وأضاف أن تفكير ترامب "يتركز بشدة حول ما يجب علينا فعله لضمان حماية هذه المنطقة القطبية الشاسعة، حيث يحدث التغيير في الوقت الراهن، وحيث يتزايد نشاط الصينيين والروس"، لافتا إلى أن "هذا كان محور مناقشاتنا".
