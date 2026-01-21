أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيّرة

أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة "كريفي ريه" عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، فيما قال مسؤولون في إن هجوما بمسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل 3 أشخاص.



وقال حاكم "كريفي ريه" أوليكسندر غانجا إن رجلاً يبلغ 77 عاماً وامرأة عمرها 72 عاما قضيا، وأصيبت امرأة في الثالثة والخمسين، جراء هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة شنته روسيا. وأضاف أن الهجوم أدى إلى إلحاق الأضرار بمبان عدة.



وتقع "كريفي ريغ" على بعد نحو 80 كيلومتراً من خطوط ، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير ، وتعرضت مراراً لضربات روسية منذ بدأت حريها في شباط 2022.





هذا وأعلنت السلطات المحلية في روسيا أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة نفطية في منطقة "كراسنودار" الجنوبية.



وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن الهجوم استهدف قرية "فولنا"، حيث اشتعلت النيران في 4 خزانات للمنتجات النفطية في منطقة الميناء.



وقالت السلطات الإقليمية إن "عدد القتلى... ارتفع إلى 3 والمصابين إلى 8".



من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية إن الأضرار نجمت عن دفاعات روسيا الجوية نفسها.



وقال رئيس مركز مكافحة التضليل في أندري كوفالينكو إن "صاروخاً من دفاعات روسية جوية أصاب مبنى سكنياً في بلدة أفيبسكي" في منطقة "أديغيا".



وتتعرض المنطقة الجنوبية من "كراسنادور" القريبة من لضربات أوكرانية باستمرار.



ورداً على القصف الروسي المتواصل منذ 4 سنوات، تطلق عشرات الطائرات المسيّرة كل ليلة باتجاه الأراضي الروسية.



وقالت إنها أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل الأربعاء الخميس، كانت 45 منها تحلق في منطقة "كراسنودار".



وتقول أوكرانيا إنها تركز هجماتها على منشآت الطاقة التي تُمكّن روسيا من تمويل حربها. (ارم نيوز)

