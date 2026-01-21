تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:40
أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيّرة
أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيّرة photos 0
أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة "كريفي ريه" الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، فيما قال مسؤولون في روسيا إن هجوما بمسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وقال حاكم "كريفي ريه" أوليكسندر غانجا إن رجلاً يبلغ 77 عاماً وامرأة عمرها 72 عاما قضيا، وأصيبت امرأة في الثالثة والخمسين، جراء هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة شنته روسيا. وأضاف أن الهجوم أدى إلى إلحاق الأضرار بمبان عدة.

وتقع "كريفي ريغ" على بعد نحو 80 كيلومتراً من خطوط الجبهة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعرضت مراراً لضربات روسية منذ بدأت موسكو حريها في شباط 2022.


هذا وأعلنت السلطات المحلية في روسيا أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة نفطية في منطقة "كراسنودار" الجنوبية.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن الهجوم استهدف قرية "فولنا"، حيث اشتعلت النيران في 4 خزانات للمنتجات النفطية في منطقة الميناء.

وقالت السلطات الإقليمية إن "عدد القتلى... ارتفع إلى 3 والمصابين إلى 8".

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية إن الأضرار نجمت عن دفاعات روسيا الجوية نفسها.

وقال رئيس مركز مكافحة التضليل في أوكرانيا أندري كوفالينكو إن "صاروخاً من دفاعات روسية جوية أصاب مبنى سكنياً في بلدة أفيبسكي" في منطقة "أديغيا".

وتتعرض المنطقة الجنوبية من "كراسنادور" القريبة من البحر الأسود لضربات أوكرانية باستمرار.

ورداً على القصف الروسي المتواصل منذ 4 سنوات، تطلق كييف عشرات الطائرات المسيّرة كل ليلة باتجاه الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل الأربعاء الخميس، كانت 45 منها تحلق في منطقة "كراسنودار".

وتقول أوكرانيا إنها تركز هجماتها على منشآت الطاقة التي تُمكّن روسيا من تمويل حربها. (ارم نيوز)
وزارة الدفاع الروسية

البحر الأسود

وزارة الدفاع

الأوكرانية

زيلينسكي

أوكرانيا

الجبهة

المينا

