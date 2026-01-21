تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يُجدد التأكيد: أميركا ستتحرك إذا استأنفت إيران برنامجها النووي
Lebanon 24
21-01-2026
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أخرى ضد
إيران
، لكنه أكد أن
الولايات المتحدة
ستتحرك إذا استأنفت
طهران
برنامجها
النووي
.
وقال
ترامب
في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران من العام الماضي.
كما أضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".
جاء ذلك فيما وجه
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، بوقت سابق أمس الأربعاء، التهديد الأكثر صرامة ومباشرة حتى الآن إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن بلاده "سترد بكل ما تملك إذا تعرضت لهجوم مجدداً".
وقال عراقجي في مقال رأي نشرته صحيفة "
وول ستريت جورنال
"، إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات (في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إيران) استمرت أقل من 72 ساعة".
كما ألقى اللوم مجدداً على المتظاهرين المسلحين في اندلاع العنف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: لو لم نقصف إيران لطورت برنامجها النووي ولما تحقق السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: لو لم نقصف إيران لطورت برنامجها النووي ولما تحقق السلام في الشرق الأوسط
22/01/2026 08:31:39
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا استمرت إيران في برنامجها الصاروخي فسنتعامل معها فورا
Lebanon 24
ترامب: إذا استمرت إيران في برنامجها الصاروخي فسنتعامل معها فورا
22/01/2026 08:31:39
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب بشأن تهديد إيران بالردّ: قالوا ذلك عندما فجّرت برنامجهم النووي
Lebanon 24
ترامب بشأن تهديد إيران بالردّ: قالوا ذلك عندما فجّرت برنامجهم النووي
22/01/2026 08:31:39
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ نيويورك بوست: عملية فنزويلا تماثل تدمير برنامج إيران النووي في حزيران
Lebanon 24
ترامب لـ نيويورك بوست: عملية فنزويلا تماثل تدمير برنامج إيران النووي في حزيران
22/01/2026 08:31:39
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
عباس عراقجي
وول ستريت
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير الأميركي في إسرائيل: كل الخيارات مطروحة ضد إيران وترامب سيفي بوعده
Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل: كل الخيارات مطروحة ضد إيران وترامب سيفي بوعده
01:20 | 2026-01-22
22/01/2026 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
Lebanon 24
بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
01:12 | 2026-01-22
22/01/2026 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات تايفون.. الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة المتحدة
Lebanon 24
مقاتلات تايفون.. الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة المتحدة
01:10 | 2026-01-22
22/01/2026 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية: أكثر من 70 معتقلاً احتفلوا بإطاحة مادورو في نيكاراغوا
Lebanon 24
منظمة حقوقية: أكثر من 70 معتقلاً احتفلوا بإطاحة مادورو في نيكاراغوا
01:00 | 2026-01-22
22/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز
Lebanon 24
اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز
00:50 | 2026-01-22
22/01/2026 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
12:29 | 2026-01-21
21/01/2026 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:20 | 2026-01-22
السفير الأميركي في إسرائيل: كل الخيارات مطروحة ضد إيران وترامب سيفي بوعده
01:12 | 2026-01-22
بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
01:10 | 2026-01-22
مقاتلات تايفون.. الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة المتحدة
01:00 | 2026-01-22
منظمة حقوقية: أكثر من 70 معتقلاً احتفلوا بإطاحة مادورو في نيكاراغوا
00:50 | 2026-01-22
اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز
00:40 | 2026-01-22
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 08:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24