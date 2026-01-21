تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يُجدد التأكيد: أميركا ستتحرك إذا استأنفت إيران برنامجها النووي

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:17
أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أخرى ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران من العام الماضي.

كما أضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

جاء ذلك فيما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بوقت سابق أمس الأربعاء، التهديد الأكثر صرامة ومباشرة حتى الآن إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن بلاده "سترد بكل ما تملك إذا تعرضت لهجوم مجدداً".

وقال عراقجي في مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات (في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إيران) استمرت أقل من 72 ساعة".

كما ألقى اللوم مجدداً على المتظاهرين المسلحين في اندلاع العنف.
