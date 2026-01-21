ترامب يُجدد التأكيد: أميركا ستتحرك إذا استأنفت إيران برنامجها النووي

أمل الرئيس الأميركي في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أخرى ضد ، لكنه أكد أن ستتحرك إذا استأنفت برنامجها .



وقال في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران من العام الماضي.



كما أضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".



جاء ذلك فيما وجه ، بوقت سابق أمس الأربعاء، التهديد الأكثر صرامة ومباشرة حتى الآن إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن بلاده "سترد بكل ما تملك إذا تعرضت لهجوم مجدداً".



وقال عراقجي في مقال رأي نشرته صحيفة " "، إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات (في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إيران) استمرت أقل من 72 ساعة".



كما ألقى اللوم مجدداً على المتظاهرين المسلحين في اندلاع العنف.



