Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد مادورو… كوبا الهدف التالي لإدارة ترامب

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:50
بعد مادورو… كوبا الهدف التالي لإدارة ترامب
بعد مادورو… كوبا الهدف التالي لإدارة ترامب photos 0
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى بجدية لتغيير النظام الحاكم في كوبا، بحلول نهاية العام.

وقالت المصادر إن إدارة ترامب، التي أطاحت بزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، تبحث عن شخصيات في الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إبرام صفقة لإخراج النظام الشيوعي، حتى نهاية العام الجاري.

وقال مسؤول إن إدارة ترامب ركزت، خلال اجتماعات مع المنفيين الكوبيين والجماعات المدنية، في ميامي وواشنطن، على تحديد شخص ما داخل حكومة كوبا الحالية، يرى المؤشرات الواضحة ويرغب في إبرام صفقة.

وأضافت المصادر أن تقديرات الإدارة الأمريكية تشير إلى أن وضع الاقتصاد الكوبي على وشك الانهيار، وأن الحكومة لم تكن يومًا بهذا الضعف بعد فقدانها حليفًا رئيسيًا هو مادورو.

ورسمت تقييمات الاستخبارات الأمريكية صورة قاتمة لاقتصاد الجزيرة، الذي يعاني من نقص مزمن في السلع الأساسية والأدوية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحليل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة لم تهدد علنًا باستخدام القوة العسكرية في كوبا، يقول مسؤولون في إدارة ترامب سرًا إن الغارة الجريئة التي أخرجت مادورو يجب أن تكون بمثابة تهديد ضمني لهافانا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعين قولهم إن إدارة ترامب لا تملك خطة محددة لإنهاء الحكم الشيوعي الذي يسيطر على الجزيرة الكاريبية منذ ما يقرب من 7 عقود، لكنهم يرون في اعتقال مادورو والتنازلات اللاحقة التي قدمها حلفاؤه بمثابة نموذج تحذيري لكوبا.

وأفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن عملية 3 كانون الثاني، لاعتقال مادورو، تمت بمساعدة أحد المقربين من الزعيم الفنزويلي، وأسفرت عن مقتل 32 جندياً كوبياً وعناصر استخبارات من فريق حماية مادورو.
(ارم نيوز)
