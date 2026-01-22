تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

Lebanon 24
22-01-2026 | 00:20
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين photos 0
نشرت صحيفة "ذا ديلي واير" قائمة تضم من وصفتهم بأنهم "أخطر المهاجرين غير الشرعيين"، قالت إنها حصلت عليها من جانب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة ألقي القبض عليهم من جانب "إدارة الهجرة والجمارك" الأمريكية، منذ "يوم التنصيب"، في إشارة إلى تنصيب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وعد بأنه سينفذ حملة ترحيل جماعي تاريخية، بمجرد توليه منصبه قبل عام. ومنذ ذلك الحين، رحلتت السلطات الفيدرالية أكثر من 670 ألف مهاجر غير شرعي، كما غادر نحو 1.9 مليون مهاجر غير شرعي الولايات المتحدة بمحض إرادتهم.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في تصريح للصحيفة: "في اليوم الأول لتولي ترامب منصبه، أطلق العنان لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لاستهداف أسوأ المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال والقتلة وأفراد العصابات والإرهابيون والمغتصبون".

وأضافت: "تلتزم الوزارة  بمواصلة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين الخطرين عن المجتمعات الأمريكية. 70% من اعتقالات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية طالت مهاجرين غير شرعيين مدانين أو متهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة"، متابعة: "لن نهدأ حتى تتخلص المجتمعات الأمريكية من آفة جرائم المهاجرين غير الشرعيين". 
 
وزير الخزانة الأميركي: نعمل على وقف المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير الشرعيين وحصرها بمواطني الولايات المتحدة
وزير الخزانة الأميركي: نعمل على وقف المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير الشرعيين وحصرها بمواطني الولايات المتحدة
CNN عن مسؤول بإدارة ترمب: تعليق عمليات ترحيل المهاجرين لفنزويلا بعد القبض على مادورو
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: ضابط فدرالي أطلق النار في مينيابوليس بعد تعرضه لهجوم خلال توقيف مهاجر غير شرعي
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الأمن

الأمريكية

الفيدرالي

الجمارك

دونالد

أمريكي

