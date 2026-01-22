ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

نشرت صحيفة "ذا واير" قائمة تضم من وصفتهم بأنهم "أخطر المهاجرين غير الشرعيين"، قالت إنها حصلت عليها من جانب الداخلي .وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة ألقي القبض عليهم من جانب "إدارة الهجرة والجمارك" الأمريكية، منذ "يوم التنصيب"، في إشارة إلى تنصيب رئيس .وكان قد وعد بأنه سينفذ حملة ترحيل جماعي تاريخية، بمجرد توليه منصبه قبل عام. ومنذ ذلك الحين، رحلتت السلطات الفيدرالية أكثر من 670 ألف مهاجر غير شرعي، كما غادر نحو 1.9 مليون مهاجر غير شرعي الولايات المتحدة بمحض إرادتهم.وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في تصريح للصحيفة: "في اليوم الأول لتولي ترامب منصبه، أطلق العنان لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لاستهداف أسوأ المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال والقتلة وأفراد العصابات والإرهابيون والمغتصبون".وأضافت: "تلتزم الوزارة بمواصلة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين الخطرين عن المجتمعات الأمريكية. 70% من اعتقالات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية طالت مهاجرين غير شرعيين مدانين أو متهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة"، متابعة: "لن نهدأ حتى تتخلص المجتمعات الأمريكية من آفة جرائم المهاجرين غير الشرعيين".