مقاتلات تايفون.. الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة المتحدة

أبرمت عقداً بقيمة 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 608 ملايين دولار) مع عدد من المقاولين العسكريين، من بينهم شركتا بي.إيه.إي سيستمز وليوناردو، لتحديث أنظمة الرادار على طائرات تايفون المقاتلة، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الروسية.



وتُعد مقاتلات تايفون الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي ، ولا يقتصر تحديثها على تأمين أجواء المتحدة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تشجيع دول أخرى على طلب هذه المقاتلات، بما يسهم في استدامة خطوط الإنتاج والحفاظ على فرص العمل داخل البلاد، بحسب" ".



وقال جون هيلي، الخميس، قبيل زيارة لمنشأة شركة ليوناردو في إدنبره:"مع تزايد التهديدات التي نواجهها، واستمرار الطائرات الروسية المسيّرة في استهداف وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، فإن هذه القدرة الرادارية المتطورة ستسهم في الحفاظ على أمن بريطانيا داخلياً وتعزيز قوتها خارجياً لسنوات طويلة مقبلة".



وفي إطار سعيها لدعم الاقتصاد البريطاني الذي يشهد تباطؤاً، تتطلع الحكومة إلى إبرام صفقات دفاعية جديدة، بعدما فازت في تشرين الأول الماضي بعقد تبلغ قيمته 8 مليارات جنيه إسترليني لبيع طائرات تايفون إلى ، مع إمكانية تأمين مزيد من المبيعات.



كما أعلنت الحكومة البريطانية عزمها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027. (ارم نيوز)



