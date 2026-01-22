تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:12
بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور photos 0
بدأت هيئة الطاقة السورية أعمالها في حقول النفط بدير الزور.

وبحسب وكالة الأنباء السورية - "سانا"، فإن فرق المسح الإشعاعي بدأت أعمالها في حقول النفط التي بسط الجيش سيطرته عليها حديثاً بدير الزور.

وقالت الشركة السورية للبترول، يوم الأحد الماضي، إن الجيش السوري سيطر على حقول النفط والغاز في دير الزور، وإن مجمع الثورة النفطي بات تحت السيطرة الكاملة، وذلك عقب سيطرة الجيش على منطقة دير حافر وريف الرقة الجنوبي الغربي.

وذكرت "السورية للبترول" لاحقاً إن هناك شركات نفط أميركية جديدة قادمة للاستثمار في قطاع النفط السوري ومن بينها شركة "شيفرون".
وأضافت الشركة السورية للبترول، أنها تعمل الآن من أجل التوصل إلى تسوية مع شركة "شل" من أجل الحصول على الملكية الكاملة لحقل العمر النفطي.

وتابعت الشركة: "شركة شل طلبت الانسحاب من حقل العمر النفطي".

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن هناك خطة موضوعة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهيلها بكوادر وطنية.

وأضاف قبلاوي، خلال مؤتمر صحافي سابق: "سنحقق نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية".

وأوضح أن حقل العمر كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يومياً واليوم ينتج 5 آلاف برميل فقط، مشيراً إلى أن حقل العمر سيكون ملكاً للشركة السورية للبترول خلال فترة قصيرة.
إقتصاد

عربي-دولي

وكالة الأنباء

الجيش السوري

النفط والغاز

تحت السيطرة

دير الزور

يوم الأحد

السورية

الثورة

