تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بعد سيطرة الجيش.. سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
Lebanon 24
22-01-2026
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت هيئة الطاقة
السورية
أعمالها في حقول
النفط
بدير الزور.
وبحسب
وكالة الأنباء
السورية - "سانا"، فإن فرق المسح الإشعاعي بدأت أعمالها في حقول النفط التي بسط الجيش سيطرته عليها حديثاً بدير الزور.
وقالت الشركة السورية للبترول،
يوم الأحد
الماضي، إن
الجيش السوري
سيطر على حقول
النفط والغاز
في
دير الزور
، وإن مجمع
الثورة
النفطي بات
تحت السيطرة
الكاملة، وذلك عقب سيطرة الجيش على منطقة دير حافر وريف
الرقة
الجنوبي
الغربي
.
وذكرت "السورية للبترول" لاحقاً إن هناك شركات نفط أميركية جديدة قادمة للاستثمار في قطاع النفط السوري ومن بينها شركة "شيفرون".
وأضافت الشركة السورية للبترول، أنها تعمل الآن من أجل التوصل إلى تسوية مع شركة "شل" من أجل الحصول على الملكية الكاملة لحقل العمر النفطي.
وتابعت الشركة: "شركة شل طلبت الانسحاب من حقل العمر النفطي".
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن هناك خطة موضوعة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهيلها بكوادر وطنية.
وأضاف قبلاوي، خلال مؤتمر صحافي سابق: "سنحقق نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية".
وأوضح أن حقل العمر كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يومياً واليوم ينتج 5 آلاف برميل فقط، مشيراً إلى أن حقل العمر سيكون ملكاً للشركة السورية للبترول خلال فترة قصيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
Lebanon 24
سوريا: هيئة الطاقة تبدأ أعمالها في حقول النفط بدير الزور
22/01/2026 13:46:09
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول سوري رفيع: فريق من وزارة الطاقة السورية موجود على الأرض لتقييم حقول النفط الرئيسية وحقل كونكو للغاز في دير الزور
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول سوري رفيع: فريق من وزارة الطاقة السورية موجود على الأرض لتقييم حقول النفط الرئيسية وحقل كونكو للغاز في دير الزور
22/01/2026 13:46:09
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول سوري لرويترز: فريق من وزارة الطاقة على الأرض لتقييم حقول النفط الرئيسية
Lebanon 24
مسؤول سوري لرويترز: فريق من وزارة الطاقة على الأرض لتقييم حقول النفط الرئيسية
22/01/2026 13:46:09
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني سوري: انسحاب قسد من حقلي العمر والتنك النفطيين بريف دير الزور الشرقي (الجزيرة)
Lebanon 24
مصدر أمني سوري: انسحاب قسد من حقلي العمر والتنك النفطيين بريف دير الزور الشرقي (الجزيرة)
22/01/2026 13:46:09
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وكالة الأنباء
الجيش السوري
النفط والغاز
تحت السيطرة
دير الزور
يوم الأحد
السورية
الثورة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
Lebanon 24
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
06:45 | 2026-01-22
22/01/2026 06:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
Lebanon 24
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
06:38 | 2026-01-22
22/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
Lebanon 24
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
06:02 | 2026-01-22
22/01/2026 06:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
05:47 | 2026-01-22
22/01/2026 05:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
Lebanon 24
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
05:42 | 2026-01-22
22/01/2026 05:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
11:00 | 2026-01-21
21/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:45 | 2026-01-22
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
06:38 | 2026-01-22
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
06:02 | 2026-01-22
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
05:47 | 2026-01-22
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
05:42 | 2026-01-22
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
05:38 | 2026-01-22
ذريعة "الرهينة الأخير".. هل تقترب إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في غزة؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 13:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24