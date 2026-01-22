مخيم الهول تحت طوق أمني… وعملية نقل معتقلي "داعش" إلى العراق تبدأ خلال أيام

قالت الداخلية إن تواصل البحث عن السجناء الفارّين من عناصر تنظيم الدولة، مؤكدة تأمين مناطق مخيم الهول الحسكة، في حين قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إن عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة من إلى ستتم خلال أيام وليس أسابيع.



واعتبرت الداخلية أن "مخيم الهول وجميع السجون في المنطقة مناطق محظورة".



وكان مصدر أمني سوري قال للجزيرة إن قوات الأمن أرسلت تعزيزات كبيرة لحفظ الأمن داخل مخيم الهول، عقب انسحاب قوات قسد منه.



وفي مدينة ، أفاد مراسل بأن أهالي معتقلين في سجن "الأقطان" حاولوا اختراق الحواجز الأمنية التي أقامتها السلطات لمنع وصولهم إلى السجن. وعبّر ذوُو المعتقلين عن مخاوفهم على مصير أبنائهم داخل السجون.



وقالت السورية للجزيرة إن تنظيم قسد استهدف مواقع أكثر من 35 مرة -أمس الأربعاء- خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار. وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن هذه الاستهدافات خلّفت 11 قتيلا وأكثر من 25 مصابا.



وأوضحت أن قوات الجيش عثرت على معمل قرب معبر "اليعربية" بريف الحسكة، يحتوي على طائرات مسيرة إيرانية الصنع كان تنظيم "قسد" يستعد لتذخيرها. من جهتها، نفت "قسد" استهداف مستودع الذخيرة، وقالت في بيان، إنه لم يكن لقواتها أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، متّهِمة الحكومة بانتهاك الاتفاق. (الجزيرة)

