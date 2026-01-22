تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مخيم الهول تحت طوق أمني… وعملية نقل معتقلي "داعش" إلى العراق تبدأ خلال أيام

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:40
A-
A+



مخيم الهول تحت طوق أمني… وعملية نقل معتقلي داعش إلى العراق تبدأ خلال أيام
مخيم الهول تحت طوق أمني… وعملية نقل معتقلي داعش إلى العراق تبدأ خلال أيام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت الداخلية السورية إن قوات الأمن تواصل البحث عن السجناء الفارّين من عناصر تنظيم الدولة، مؤكدة تأمين مناطق مخيم الهول بريف الحسكة، في حين قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إن عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق ستتم خلال أيام وليس أسابيع.

واعتبرت الداخلية أن "مخيم الهول وجميع السجون في المنطقة مناطق محظورة".

وكان مصدر أمني سوري قال للجزيرة إن قوات الأمن أرسلت تعزيزات كبيرة لحفظ الأمن داخل مخيم الهول، عقب انسحاب قوات قسد منه.

وفي مدينة الرقة، أفاد مراسل الجزيرة بأن أهالي معتقلين في سجن "الأقطان" حاولوا اختراق الحواجز الأمنية التي أقامتها السلطات لمنع وصولهم إلى السجن. وعبّر ذوُو المعتقلين عن مخاوفهم على مصير أبنائهم داخل السجون.

وقالت وزارة الدفاع السورية للجزيرة إن تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة -أمس الأربعاء- خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار. وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن هذه الاستهدافات خلّفت 11 قتيلا وأكثر من 25 مصابا.

وأوضحت أن قوات الجيش عثرت على معمل قرب معبر "اليعربية" بريف الحسكة، يحتوي على طائرات مسيرة إيرانية الصنع كان تنظيم "قسد" يستعد لتذخيرها. من جهتها، نفت "قسد" استهداف مستودع الذخيرة، وقالت في بيان، إنه لم يكن لقواتها أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، متّهِمة الحكومة بانتهاك الاتفاق. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق عناصر "داعش" المعتقلين من سوريا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني سوري للجزيرة: قوات قسد أخطرت العائلات في مخيم الهول بالسماح لها بالخروج قبل انسحابها
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية": وفد من مفوضية اللاجئين يصل مخيم الهول في ريف الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

وزارة الدفاع

قوات الأمن

الجزيرة

من جهته

العراق

الرقة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-01-22
Lebanon24
06:38 | 2026-01-22
Lebanon24
06:02 | 2026-01-22
Lebanon24
05:47 | 2026-01-22
Lebanon24
05:42 | 2026-01-22
Lebanon24
05:38 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24