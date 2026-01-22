تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد أقل من شهرين على الانقلاب… غينيا بيساو تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:50
بعد أقل من شهرين على الانقلاب… غينيا بيساو تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
أعلن المجلس العسكري في غينيا بيساو، الذي تولى السلطة بعد انقلاب 26 نوفمبر 2025، رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 6 كانون الثاني 2026.

وجاء هذا الإعلان بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته، في خطوة تهدف إلى إعادة الانتقال السياسي والنظام الدستوري إلى البلاد، وفق مجلة "جون أفريك".

في مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 يناير، صرح اللواء هورتا نتام، رئيس المرحلة الانتقالية، بأن تحديد موعد الانتخابات يأتي "بالإشارة إلى الميثاق السياسي للمرحلة الانتقالية الذي تمت الموافقة عليه في 27 تشرين الثاني 2025" وبـ"اعتبار بأن الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة قد تم استيفاؤها".

ويؤكد المرسوم أن كل التحضيرات اللازمة للانتخابات، بما في ذلك التنظيم الإداري والقانوني، قد اكتملت؛ ما يمهد الطريق لإجراء الاقتراع في موعده المحدد، على الرغم من الظروف السياسية المثيرة للجدل التي أعقبت الانقلاب العسكري الأخير.

من جهة أخرى، تلعب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) دورا محوريا في متابعة الوضع في غينيا بيساو وضمان التزام المجلس العسكري بخارطة الطريق الانتقالية.

مواضيع ذات صلة
مجموعة "إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": عسكريون يعلنون "تعليق العملية الانتخابية" الرئاسية في غينيا بيساو
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

المرحلة الانتقالية

المجلس العسكري

خارطة الطريق

غرب أفريقيا

أفريقيا

الدستور

التزام

