بعد أقل من شهرين على الانقلاب… غينيا بيساو تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

أعلن في غينيا بيساو، الذي تولى السلطة بعد انقلاب 26 نوفمبر 2025، رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 6 كانون الثاني 2026.



وجاء هذا الإعلان بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته، في خطوة تهدف إلى إعادة الانتقال السياسي والنظام الدستوري إلى البلاد، وفق مجلة "جون أفريك".



في مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 يناير، صرح اللواء هورتا نتام، رئيس ، بأن تحديد موعد الانتخابات يأتي "بالإشارة إلى الميثاق السياسي للمرحلة الانتقالية الذي تمت الموافقة عليه في 27 تشرين الثاني 2025" وبـ"اعتبار بأن الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة قد تم استيفاؤها".



ويؤكد المرسوم أن كل التحضيرات اللازمة للانتخابات، بما في ذلك التنظيم الإداري والقانوني، قد اكتملت؛ ما يمهد الطريق لإجراء الاقتراع في موعده المحدد، على الرغم من الظروف السياسية المثيرة للجدل التي أعقبت الانقلاب العسكري الأخير.



من جهة أخرى، تلعب (إيكواس) دورا محوريا في متابعة الوضع في غينيا بيساو وضمان المجلس العسكري بخارطة الطريق الانتقالية.





