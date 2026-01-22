الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" يحذّر: تطورات كبيرة محتملة في إيران وسط مؤشرات غير مباشرة

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" بيتر أورساغ من احتمال وقوع تطورات كبيرة في خلال الفترة القريبة، مشيرًا إلى معطيات غير مباشرة تلقّاها وإلى طبيعة المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد.

وفي مقابلة مع شبكة “ بي سي”، أوضح أورساغ أن المشهد الحالي يوحي بإمكانية حصول حدث مفصلي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

ولفت أورساغ إلى أن تصاعد حديث الرئيس الأميركي عن احتمال السيطرة على غرينلاند، وإن لم يكن الهدف المعلن منه، قد يشكّل عامل تشتيت للانتباه عن تحركات أو خطط أميركية أوسع نطاقًا تتعلق بإيران، في وقت تتكثف فيه المؤشرات حول تغيّرات محتملة في مقاربة للملف الإيراني.



Advertisement