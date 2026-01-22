في ظل تصريحات ترامب.. غرينلاند تصدر خطة طوارئ مدعومة بكتيب إرشادي

‏أعلنت حكومة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، الأربعاء، إعداد كتيب إرشادي يتضمن نصائح للمواطنين لاتباعها في أوقات الأزمات.



جاء ذلك في بالعاصمة نوك، عقده وزير السمكية والزراعة والاكتفاء الذاتي والبيئة في غرينلاند بيتر بورغ، ووزير والإسكان والبنية التحتية أكالواك إيغيدي.



وقال بورغ إن الحكومة وضعت خطة طوارئ عقب تصريحات المتكررة بشأن نيته الاستحواذ على غرينلاند مدعيا أنها "ضرورية للأمن القومي الأمريكي".



وأضاف: "أعددنا كتيبا عن كيفية البقاء على قيد الحياة 5 أيام، وكلما زاد عدد الأشخاص القادرين على رعاية أنفسهم ومساعدة الآخرين، ازداد تماسكنا في المجتمع".



وأوضح أن الكتيب الذي سيُنشر يتضمن نصائح بسيطة للمواطنين، وأن الاستعداد الفردي والمجتمعي على حد سواء أمر بالغ الأهمية في الأحوال غير المتوقعة.



من جانبه، أكد الوزير إيغيدي أهمية الحفاظ على هوية غرينلاند، وأضاف: "لا شك أنه علينا العمل على منع أي تدخل عسكري". (الأناضول)





