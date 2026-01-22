تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:01
A-
A+
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خطة سلام ‍محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ‍في موسكو بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق "أصبح قريبا إلى حد معقول".

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع روسيا، وبشكل منفصل مع كييف وعدد من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة ⁠لخطة إنهاء الحرب في
أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود ترامب المتكررة بإبرام اتفاق.
وقال بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي مساء أمس الأربعاء، إنه سيجتمع مع ويتكوف وصهر ترامب، كوشنر، في موسكو "لمواصلة الحوار
بشأن التسوية الأوكرانية"، إضافة إلى مناقشة فكرة "مجلس السلام" التي طرحها ترامب ‍وإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وما هو على المحك هو كيفية إنهاء أكثر الحروب ‍فتكا في ‍أوروبا منذ الحرب العالمية ⁠الثانية ومستقبل أوكرانيا ومدى ‌تهميش القوى الأوروبية فضلاً عن قدرة ⁠اتفاق سلام بوساطة ‍أميركية، حال التوصل إليه، على الصمود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي غدا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: ويتكوف وكوشنر سيبحثان مع بوتين الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو للقاء بوتين قريبا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر أطلعا ترامب على نتائج المباحثات مع بوتين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الأميركيين

الأوروبيين

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-01-22
Lebanon24
06:38 | 2026-01-22
Lebanon24
06:02 | 2026-01-22
Lebanon24
05:47 | 2026-01-22
Lebanon24
05:42 | 2026-01-22
Lebanon24
05:38 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24