بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر

يناقش اليوم الخميس خطة سلام ‍محتملة لإنهاء حرب مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ‍في موسكو بعدما قال الرئيس إن التوصل إلى اتفاق "أصبح قريبا إلى حد معقول".



وتجري محادثات مع ، وبشكل منفصل مع كييف وعدد من القادة بشأن مسودات مختلفة ⁠لخطة إنهاء الحرب في

أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود المتكررة بإبرام اتفاق.

وقال بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي مساء أمس الأربعاء، إنه سيجتمع مع ويتكوف وصهر ترامب، كوشنر، في موسكو "لمواصلة الحوار

بشأن التسوية الأوكرانية"، إضافة إلى مناقشة فكرة "مجلس السلام" التي طرحها ترامب ‍وإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة.



وما هو على المحك هو كيفية إنهاء أكثر الحروب ‍فتكا في ‍ منذ الحرب العالمية ⁠الثانية ومستقبل أوكرانيا ومدى ‌تهميش القوى الأوروبية فضلاً عن قدرة ⁠اتفاق سلام بوساطة ‍أميركية، حال التوصل إليه، على الصمود.