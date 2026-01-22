تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

ما الذي يقف وراء تأخير ترامب في شن هجوم على إيران؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
22-01-2026 | 05:30
A-
A+
ما الذي يقف وراء تأخير ترامب في شن هجوم على إيران؟
ما الذي يقف وراء تأخير ترامب في شن هجوم على إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، وفي "حربٍ خاطفة"، شنت الولايات المتحدة عمليةً أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وقبل أيامٍ قليلة، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند، نشرت عدة دول حليفة في الناتو قواتٍ صغيرة لمنع شريكها في الناتو من غزو دولةٍ أخرى".

وبحسب الصحيفة، "بالنظر إلى الطبيعة الغريبة لهذه الأحداث، فمن الصعب تصديق أنها حدثت بالفعل. أما ما لم يحدث بعد فهو سؤال آخر. لماذا لم تشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران لحماية الإيرانيين الذين يتظاهرون احتجاجًا على حكومة غير كفؤة واستبدادية؟ أولًا، كانت التقارير الصحفية غامضة بشأن سبب عدم شنّ أي ضربة.فقد كان ترامب مصراً على موقفه، واعتقد الكثيرون أنه عندما تمتلك الولايات المتحدة قوات كافية في المنطقة، سيتم شنّ هجوم. في الوقت الراهن، تراجع ترامب عن هذا التهديد بحجة أن الملالي في طهران لم يعودوا يقتلون مواطنيهم الذين يحتجون على حكمهم. وسواء أكان هذا التقييم صحيحاً أم لا، فمن المنطقي أن يعلن الرئيس النصر إذا اعتقد أن عمليات القتل قد توقفت".

وتابعت الصحيفة، "لا شك أن ترامب كان جادًا في تهديده. فبعد نجاح عملية القبض على مادورو، وتأكيد القوة العسكرية الأميركية في عمليات "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية في حزيران الماضي، بدا مواجهة آيات الله أمرًا سهلاً، لكن ما الذي حذره منه مستشاروه؟ قبل عملية "مطرقة منتصف الليل" وخلال ولايته الأولى، أوقف ترامب ضربة انتقامية ضد إيران بعد إسقاطها طائرة تجسس أميركية من طراز "Reaper". لماذا؟ كان السبب المعلن هو احتمال وقوع ضحايا مدنيين. فهل سيتكرر ذلك إذا شنت الولايات المتحدة ضربات على عدة أهداف إيرانية؟"

وأضافت الصحيفة، "ربما أطلع أحدهم الرئيس على تفاصيل عملية "مخلب النسر"، وهي مهمة إنقاذ الرهائن الفاشلة عام 1980 لتحرير مواطنين أميركيين محتجزين في السفارة الأميركية السابقة في طهران، والتي انتهت بكارثة قبل أن تبدأ فعلياً، باصطدام إحدى مروحيات CH-46 التابعة للمهمة بطائرة C-130 كانت تتزود بالوقود في قاعدة "ديزرت وان" في منطقة نائية في إيران. ساهمت عملية "مخلب النسر" جزئيًا في خسارة جيمي كارتر انتخابات عام 1980، ومع اقتراب الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، هل يُخاطر ترامب بفشل آخر؟ في حين لم تكن هناك قوات كافية في الخليج لضمان ضربة ناجحة لوقف العنف، فلا شك أن التخطيط قد اكتمل بشأن الأهداف التي يجب استهدافها وتلك التي يجب تجنبها".

وبحسب الصحيفة، "يمكن الافتراض أن هجمات إلكترونية ستُشنّ لتعطيل الدفاعات الإيرانية، كما حدث في فنزويلا، وسيُنظر في إمكانية إعادة خدمة الإنترنت من عدمها، ولا شك في أنه سيتم فرض عقوبات أشدّ على رجال الدين والحرس الثوري الإسلامي. ولكن ما هي الأهداف الأخرى التي قد تُستهدف؟ والسؤال الأساسي هو: ما هو الهدف الاستراتيجي لأي عمل في إيران، عسكرياً كان أم غير ذلك؟ هل هو منع المزيد من المذابح ضد الإيرانيين؟ هل هو التحريض على تغيير النظام؟ هل هو معاقبة النظام الديني أم كان إجبار الملالي على الكف عن المزيد من العنف ضد الشعب؟"

وتابعت الصحيفة، "بالنظر إلى اتساع نطاق أعمال الشغب، فإن منع المزيد من العنف يتطلب استهداف العديد من المواقع، على الأرجح مواقع الحرس الثوري ووحدات الباسيج التابعة له. ورغم أن فيلق القدس يعمل في المقام الأول في الخارج لدعم الحلفاء، إلا أنه قد يُستدعى للعمل ضد المدنيين، لذا، يبقى من غير الواضح كيف يمكن، بخلاف الضربات العقابية، استهداف عدد كافٍ من عناصر النظام لوقف العنف ضد الإيرانيين المحتجين. وفي ما يتعلق بتغيير النظام، من سيحكم بعد رحيل رجال الدين؟ لا توجد أي مؤشرات على وجود حكومة داخلية مستعدة لتولي زمام الأمور، وإذا عاد قادة خارجيون مثل ولي العهد رضا بهلوي، نجل الشاه، كما حدث في العراق، فإن فرص النجاح ستكون ضئيلة، وقد يكون الحرس الثوري أكثر تطرفاً من رجال الدين في قمع أي احتجاجات، بل وربما إعادة تشغيل البرنامج النووي. وفي الواقع، إن معاقبة النظام تبدو غير منطقية".

وختمت الصحيفة، "إذن، ما هي سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران اليوم؟ في انتظار وصول مجموعة حاملات الطائرات الضاربة إلى الخليج، إليكم فكرة جريئة: لماذا لا يتم التفاوض مع الملالي لمعرفة ما إذا كان النظام مستعدًا لمنح المزيد من الحريات لشعبه؟ هل يمكن استئناف الاتفاق النووي؟ وهل يمكن لإيران العودة إلى المجتمع الدولي؟ ربما تكون الإجابة بالنفي، ولكن لم لا نجرب؟" 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس خيارات دبلوماسية بالتوازي مع بحثه شنّ هجوم على إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": استمرار التوتّر الداخلي في إيران سيمنح إسرائيل فرصة شنّ هجوم جديد
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: إيران تقف وراء الهجوم في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران هي التي موّلت وسلّحت الحصار الخانق حول إسرائيل وكانت وراء خطط تدميرها وستواصل إسرائيل شن ضربات حيثما دعت الحاجة على كل الجبهات
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

بات على

العراق

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:07 | 2026-01-22
Lebanon24
10:53 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
Lebanon24
10:00 | 2026-01-22
Lebanon24
09:48 | 2026-01-22
Lebanon24
09:37 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24