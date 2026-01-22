ويتكوف يكشف: اتفاق بشأن حرب أوكرانيا في مراحله النهائية

أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن اتفاقا بشأن حرب "في مراحله النهائية"، وأشار إلى انه سيتوجه إلى الخميس، للقاء ، في مسعى جديد لإنهاء حرب أوكرانيا.



وقال في منتدى دافوس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. لم يتبق سوى مسألة واحدة. إذا رغب الطرفان في حل هذه المسألة فسوف نسعى لذلك"، من دون توضيح مقصده.





كما أكد المبعوث الأميركي أن إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.



وتأتي هذه المحادثات بعد عدة اجتماعات بين ممثلين أميركيين وأوكرانيين وزعماء أوروبيين.



وقال المتحدث باسم دميتري بيسكوف، إن الاجتماع مندرج ضمن جدول أعمال .



وسيواصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي مرافقة ويتكوف في هذه الزيارة، بعد أن كانا في موسكو في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات مع .









Advertisement