عربي-دولي

ويتكوف يكشف: اتفاق بشأن حرب أوكرانيا في مراحله النهائية

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:24
ويتكوف يكشف: اتفاق بشأن حرب أوكرانيا في مراحله النهائية
أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن اتفاقا بشأن حرب أوكرانيا "في مراحله النهائية"، وأشار إلى انه سيتوجه إلى موسكو الخميس، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى جديد لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال في منتدى دافوس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. لم يتبق سوى مسألة واحدة. إذا رغب الطرفان في حل هذه المسألة فسوف نسعى لذلك"، من دون توضيح مقصده.


كما أكد المبعوث الأميركي أن إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.

وتأتي هذه المحادثات بعد عدة اجتماعات بين ممثلين أميركيين وأوكرانيين وزعماء أوروبيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع مندرج ضمن جدول أعمال الرئيس الروسي.

وسيواصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرافقة ويتكوف في هذه الزيارة، بعد أن كانا في موسكو في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات مع بوتين.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

الكرملين

