الطائرة التركية "حر جيت" تحلق لتأبين ضحايا حادث القطار الإسباني

أجرى طاقم بطائرة "حر جيت" تحليقا لتأبين ضحايا حادث القطارين الذي وقع الأحد في جنوبي .



وأفاد أن الطائرة "حر جيت" التي وُقِّع عقد تصديرها إلى إسبانيا حلَّقت الأربعاء في العاصمة ، لتأبين ضحايا الحادث.



وفي كانون الأول 2025 تم توقيع اتفاق بقيمة 2.6 مليار لتصدير "حر جيت"، أول طائرة تدريب نفاثة تركية تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى إسبانيا.



وحمل طيَّارا "حر جيت" خلال التحليق لافتات كُتب عليها باللغة : "نهدي هذا التحليق بألم شديد واحترام إلى ذكرى الذين فقدوا حياتهم في حادث المأساوي الذي وقع في بلدة أداموز الإسبانية".



وجاء في بيان نشرته شركة والفضاء التركية "توساش" المصنِّعة للطائرة: "هذا التحليق نهديه باحترام إلى ذكرى ضحايا حادث القطار الأليم في بلدة أداموز الإسبانية. نشارك آلام ذوي الضحايا ونتقدم بتعازينا إلى الشعب الإسباني".



والأحد، خرجت المقطورات الثلاث الأخيرة من قطار سريع متجه من مالقة إلى وعلى متنه 317 راكبا، بالقرب من بلدة أداموز التابعة لقرطبة، ليصطدم بها في تلك الأثناء قطار آخر كان قادما من الاتجاه المقابل ومتجها نحو هويلفا، وعلى متنه 100 راكب.



وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 40 شخصا، فيما أعلنت إسبانيا حدادا وطنيا لمدة 3 أيام بسبب الحادث الأليم. (الاناضول)

Advertisement