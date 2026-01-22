تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الطائرة التركية "حر جيت" تحلق لتأبين ضحايا حادث القطار الإسباني

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:25
A-
A+

الطائرة التركية حر جيت تحلق لتأبين ضحايا حادث القطار الإسباني
الطائرة التركية حر جيت تحلق لتأبين ضحايا حادث القطار الإسباني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى طاقم تركي بطائرة "حر جيت" التركية تحليقا لتأبين ضحايا حادث القطارين الذي وقع الأحد في جنوبي إسبانيا.

وأفاد مراسل الأناضول أن الطائرة "حر جيت" التي وُقِّع عقد تصديرها إلى إسبانيا حلَّقت الأربعاء في العاصمة أنقرة، لتأبين ضحايا الحادث.

وفي كانون الأول 2025 تم توقيع اتفاق بقيمة 2.6 مليار يورو لتصدير "حر جيت"، أول طائرة تدريب نفاثة تركية تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى إسبانيا.

وحمل طيَّارا "حر جيت" خلال التحليق لافتات كُتب عليها باللغة الإسبانية: "نهدي هذا التحليق بألم شديد واحترام إلى ذكرى الذين فقدوا حياتهم في حادث القطار المأساوي الذي وقع في بلدة أداموز الإسبانية".

وجاء في بيان نشرته شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" المصنِّعة للطائرة: "هذا التحليق نهديه باحترام إلى ذكرى ضحايا حادث القطار الأليم في بلدة أداموز الإسبانية. نشارك آلام ذوي الضحايا ونتقدم بتعازينا إلى الشعب الإسباني".

والأحد، خرجت المقطورات الثلاث الأخيرة من قطار سريع متجه من مالقة إلى مدريد وعلى متنه 317 راكبا، بالقرب من بلدة أداموز التابعة لقرطبة، ليصطدم بها في تلك الأثناء قطار آخر كان قادما من الاتجاه المقابل ومتجها نحو هويلفا، وعلى متنه 100 راكب.

وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 40 شخصا، فيما أعلنت إسبانيا حدادا وطنيا لمدة 3 أيام بسبب الحادث الأليم. (الاناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد": طائرات تركية مسيرة قصفت مدينة الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: غزو واشنطن لغرينلاند سيجعل بوتين "أسعد رجل في العالم"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: مستعدون لإرسال قوات "حفظ سلام" إلى فلسطين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

صناعات الطيران

مراسل الأناضول

الإسبانية

الأناضول

التركية

إسبانيا

التركي

القطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-01-22
Lebanon24
06:38 | 2026-01-22
Lebanon24
06:02 | 2026-01-22
Lebanon24
05:47 | 2026-01-22
Lebanon24
05:42 | 2026-01-22
Lebanon24
05:38 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24