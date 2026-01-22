بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية ، إيفيت كوبر، أن بلادها لن توقع على ميثاق "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي ، مشيرة إلى مخاوف لندن من مشاركة في المبادرة.



وقالت كوبر، في تصريحات لـ"بي.بي.سي" نيوز من دافوس، "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضًا حيال أن يكون جزءًا من شيء يتحدث عن السلام".





وتسعى ، بقيادة الرئيس ، إلى إطلاق مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى تعزيز الحلول السلمية للنزاعات الدولية، ودعم الاستقرار العالمي من خلال إشراك مجموعة من الدول الكبرى في صنع القرار.



وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية لتوسيع دورها الدبلوماسي في حل النزاعات، وسط تحديات تتعلق بتوترات جيوسياسية متصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم.

