عربي-دولي
بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا
Lebanon 24
22-01-2026
|
04:00
أعلنت وزيرة الخارجية
البريطانية
، إيفيت كوبر، أن بلادها لن توقع على ميثاق "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، مشيرة إلى مخاوف لندن من مشاركة
روسيا
في المبادرة.
وقالت كوبر، في تصريحات لـ"بي.بي.سي" نيوز من دافوس، "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضًا حيال أن يكون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
جزءًا من شيء يتحدث عن السلام".
وتسعى
الولايات المتحدة
، بقيادة الرئيس
دونالد
ترامب
، إلى إطلاق مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى تعزيز الحلول السلمية للنزاعات الدولية، ودعم الاستقرار العالمي من خلال إشراك مجموعة من الدول الكبرى في صنع القرار.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية
واشنطن
لتوسيع دورها الدبلوماسي في حل النزاعات، وسط تحديات تتعلق بتوترات جيوسياسية متصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم.
