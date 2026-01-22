العراق يستقبل الدفعة الأولى من معتقلي داعش

أكد عبد الأمير الشمري أن الحدود مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي خطر، وذلك، بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية نقل المحتجزين من عناصر تنظيم "داعش" من شمال شرقي إلى ، للمساعدة في ضمان بقاء ما وصفتهم بـ"الإرهابيين" في مرافق احتجاز آمنة.

ووصل رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله، على رأس وفد عسكري إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، في الحد الفاصل بين الحدود العراقية والسورية. وقالت العراقية إن "الزيارة جاءت لمتابعة الاستعدادات الأمنية وأهم الأحداث والتطورات وتفقد القطعات".

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية صباح النعمان، "تسلم العراق أول دفعة من معتقلي داعش، وتضم 150 عنصراً إرهابياً من المعتقلين بسوريا".

وأوضحت أنه "في نهاية المطاف، قد يُنقَل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من عناصر داعش في سوريا إلى مرافق خاضعة لسيطرة السلطات العراقية".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق مهمة لنقل المحتجزين من عناصر "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وقال الأدميرال براد ، قائد القيادة المركزية الأميركية: "ننسّق عن كثب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك ، ونقدّر دورهم في ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.. إن تيسير النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش أمرٌ بالغ الأهمية لمنع أي عملية هروب قد تشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة ولأمن المنطقة".