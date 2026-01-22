تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"
Lebanon 24
22-01-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه قائد
الحرس الثوري الإيراني
محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى
الولايات المتحدة
وإسرائيل، الخميس، محذرا من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.
وقال باكبور في تصريحات نقلها التلفزيون
الإيراني
: "نحذر الولايات المتحدة والكيان
الصهيوني
من ارتكاب أي حسابات خاطئة، لكي لا يواجها مصيرا أكثر إيلاما من الحرب الماضية".
وتابع: "جاهزيتنا أكثر من أي وقت مضى، ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بضرب
إيران
"إن امتلكت سلاحا نوويا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: نحن في أقصى درجات الاستعداد للرد بحزم على حسابات العدو الخاطئة
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نحن في أقصى درجات الاستعداد للرد بحزم على حسابات العدو الخاطئة
22/01/2026 13:48:39
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نحن في أقصى درجات الاستعداد للرد بحزم على حسابات العدو الخاطئة
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نحن في أقصى درجات الاستعداد للرد بحزم على حسابات العدو الخاطئة
22/01/2026 13:48:39
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ونحذر أميركا واسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ونحذر أميركا واسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
22/01/2026 13:48:39
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس االثوري الإيراني: نحذّر الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي حسابات خاطئة كي لا تواجها مصيراً أكثر إيلاماً من الحرب الماضية
Lebanon 24
قائد الحرس االثوري الإيراني: نحذّر الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي حسابات خاطئة كي لا تواجها مصيراً أكثر إيلاماً من الحرب الماضية
22/01/2026 13:48:39
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
الإيراني محمد
دونالد ترامب
الحرس الثوري
الإيراني
الصهيوني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
Lebanon 24
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
06:45 | 2026-01-22
22/01/2026 06:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
Lebanon 24
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
06:38 | 2026-01-22
22/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
Lebanon 24
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
06:02 | 2026-01-22
22/01/2026 06:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
05:47 | 2026-01-22
22/01/2026 05:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
Lebanon 24
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
05:42 | 2026-01-22
22/01/2026 05:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
11:00 | 2026-01-21
21/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:45 | 2026-01-22
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
06:38 | 2026-01-22
حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية
06:02 | 2026-01-22
روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى
05:47 | 2026-01-22
مصادر سورية تتهم "قسد" بخرق وقف إطلاق النار
05:42 | 2026-01-22
ترامب يوقّع ميثاق "مجلس السلام" في دافوس.. ويعلن مبادرات بشأن غزة ولبنان وسوريا
05:38 | 2026-01-22
ذريعة "الرهينة الأخير".. هل تقترب إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في غزة؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 13:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24