قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"

وجه قائد محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى وإسرائيل، الخميس، محذرا من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.



وقال باكبور في تصريحات نقلها التلفزيون : "نحذر الولايات المتحدة والكيان من ارتكاب أي حسابات خاطئة، لكي لا يواجها مصيرا أكثر إيلاما من الحرب الماضية".



وتابع: "جاهزيتنا أكثر من أي وقت مضى، ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".



وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي بضرب "إن امتلكت سلاحا نوويا".





Advertisement