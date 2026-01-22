تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية… تداعيات داخلية وعالمية

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:45
من المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية، الخميس، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تضر بقطاع الصحة داخل البلاد وعلى مستوى العالم، رغم مخالفتها لقانون أمريكي يلزم واشنطن بدفع 260 مليون دولار من الرسوم المستحقة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعارًا يفيد بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة في اليوم الأول من رئاسته في 2025، بموجب أمر تنفيذي، بحسب"رويترز".

وبحسب القانون الأمريكي، يتعين على الولايات المتحدة تقديم مثل هذا الإشعار قبل عام من التنفيذ، ودفع جميع الرسوم المستحقة قبل الانسحاب الفعلي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن فشل المنظمة في احتواء وإدارة ومشاركة المعلومات كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وإن الرئيس مارس سلطته لإيقاف تحويل أي أموال أو دعم أو موارد من الحكومة الأمريكية إلى المنظمة بعد ذلك.

وأضاف المتحدث عبر البريد الإلكتروني: "دفع الشعب الأمريكي أكثر مما يكفي لهذه المنظمة، وهذه الضربة الاقتصادية تتجاوز أي التزامات مالية مستحقة لها" وفق تعبيره.

وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في هذه الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي قال مؤخرًا في مؤتمر صحفي: "آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية... الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم".

وأشارت المنظمة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع بعد الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025.

وقال المتحدث باسم المنظمة لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة وكيفية التعامل معها في المجلس التنفيذي في الشهر المقبل.

وقد تسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة كبيرة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير، بمساهمة بلغت نحو 18 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه.

ومن المقرر أيضًا أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري.
