ميرتس: نحن في زمن سياسات القوى الكبرى

دعا المستشار الألماني ميرتس إلى الإسراع في التأقلم مع التحولات الجديدة في موازين في العالم.



وقال ميرتس خلال مشاركته في الخميس إن هجوم على دشّن عصرا جديدا يتجاوز هذا العدوان العسكري ويمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكّد أن نجحت في شق طريقها إلى صفوف القوى الكبرى، فيما تتعرض لتحديات في دورها المهيمن وتغيّر سياستها الخارجية والأمنية بشكل جذري.



وقال ميرتس: "لقد دخلنا زمن سياسات القوى الكبرى... للقوى الكبرى يقوم على القوة والصلابة و عند الضرورة أيضا على السطوة. إنه ليس مكانا مريحا"، موضحا أن هذا الواقع ليس قدرا محتوما، وقال: "لكي نصمد، علينا أن نواجه واقعا صارما ونحدد المسار بوضوح وبقدر عال من الواقعية".