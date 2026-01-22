تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ميرتس: نحن في زمن سياسات القوى الكبرى
Lebanon 24
22-01-2026
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا المستشار الألماني
فريدريش
ميرتس
الأوروبيين
إلى الإسراع في التأقلم مع التحولات الجديدة في موازين
القوى السياسية
في العالم.
وقال ميرتس خلال مشاركته في
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
الخميس إن هجوم
روسيا
على
أوكرانيا
دشّن عصرا جديدا يتجاوز هذا العدوان العسكري ويمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأكّد أن
الصين
نجحت في شق طريقها إلى صفوف القوى الكبرى، فيما تتعرض
الولايات المتحدة
لتحديات في دورها المهيمن وتغيّر سياستها الخارجية والأمنية بشكل جذري.
وقال ميرتس: "لقد دخلنا زمن سياسات القوى الكبرى...
العالم الجديد
للقوى الكبرى يقوم على القوة والصلابة و عند الضرورة أيضا على السطوة. إنه ليس مكانا مريحا"، موضحا أن هذا الواقع ليس قدرا محتوما، وقال: "لكي نصمد، علينا أن نواجه واقعا صارما ونحدد المسار بوضوح وبقدر عال من الواقعية".
